«Киллер в перчатках». Боксёр так боялся соперника, что написал завещание!

Мы привыкали считать боксёров людьми, практически не подверженными страху на профессиональном уровне. Чего может бояться в ринге опытный боксёр, который тренируется каждый день и провёл десятки поединков? Но оказывается, что даже эти бесстрашные парни имеют свои страхи. Например, боятся не вернуться домой с очередного боя. Увы, мы знаем, что боксёры порой действительно гибнут после полученных на ринге травм. Такой участи опасался и знаменитый Тони Беллью перед первым поединком с Дэвидом Хэем.

«Я прекрасно знал, что в тот вечер он меня мог убить, потому что Хэй был очень мощным и опасным бойцом и мог запросто покончить со мной. Я отправился к адвокату и написал завещание, так как тогда ещё не был женат на супруге, и она не получила бы деньги. Я выходил на ринг, думая, что летальный исход тоже может произойти. Люди думают, что мы шутим, когда говорим о риске для жизни, но некоторые после боя не возвращаются домой. Когда достигаешь того уровня, на котором был я, то твои соперники — это буквально киллеры в боксёрских перчатках», — рассказывал Беллью Daily Star.

А ведь на счету Тони тогда была неплохая любительская карьера и 31 поединок на профессиональном ринге. Две трети своих соперников британец отправил в нокаут, но перед схваткой с Хэем отправился к нотариусу и написал завещание. Почему? Просто Беллью очень опасался Хэя, почти все свои поединки завершавшего досрочно. Удар Хэймейкера был такой силы, что не выдерживали даже двухметровые здоровяки. А Беллью, курсировавший между полутяжёлым, первым тяжёлым и супертяжёлым дивизионами, не мог похвастаться особой крепостью челюсти.

Тони Беллью — Дэвид Хэй Фото: Dan Mullan/Getty Images

Страх испытывают все, но сильные люди обращают его себе на пользу. Беллью вышел в ринг максимально заряженным на успешную и аккуратную работу в защите: пусть Тони и проиграл первые раунды по очкам, зато Хэй не смог нанести ему серьёзного урона. А вот Бомбардировщик сохранил достаточно сил, чтобы воспользоваться травмой, полученной соперником на фоне усталости. Дэвид повредил сухожилие и оказался под градом ударов свежего Тони — фаворит быстро оказался в первом нокдауне.

Хэй не сдавался, даже несмотря на повреждение, но шансов у него не оставалось. Беллью и так был быстрым, а на фоне травмированного соперника и вовсе казался боксёром с другой планеты. Дэвид пропускал всё больше тяжёлых попаданий, пока в 11-м раунде серия оппонента не выбила его за канаты. Хэймейкер снова сумел встать и даже поднял руки, но его секунданты поспешили остановить избиение, выбросив полотенце. Досрочная победа Беллью, который многими считался аутсайдером схватки!

Хэй после боя уверял, что проиграл не из-за травмы — подвело излишнее желание нокаутировать соперника: «На бой нужно выходить с правильным настроем. Я же вышел против Беллью только с одной мыслью — нокаутировать его. Это звучит просто и даже примитивно, но именно так и было. Я не боялся его ударов. Обычно, когда я выхожу в ринг, в первую очередь стараюсь не пропускать удары соперника, но с Беллью мне было всё равно. Я думал, что, даже если он попадёт по мне, это ничего не изменит. Я даже мысли не допускал, что могу проиграть».

Тони Беллью — Дэвид Хэй Фото: Dan Mullan/Getty Images

В реванше Хэймейкер обещал действовать более хладнокровно. Возможно, он так и сделал, да только Беллью снова победил, причём ещё быстрее. Уже в пятом раунде Хэй проиграл техническим нокаутом, полностью капитулировав перед скоростью и техникой Беллью. Хотя Тони испытывал страх перед кулаками Хэя, он всё равно нашёл способ дважды одолеть страшного нокаутёра. Бомбардир показал всем боксёрам отличный пример, что бояться можно — лишь бы это не мешало побеждать.