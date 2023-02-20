Это тебе не старички из UFC! Сила удара Фьюри-младшего сломает наглого блогера?

26 февраля в Саудовской Аравии на «Diriyah Arena» состоится поединок между Томми Фьюри и Джейком Полом. На кону не стоят титулы, но интерес болельщиков всё равно огромен: ведь знаменитый блогер Пол впервые подерётся с профессиональным боксёром. Ранее Джейк победил по правилам бокса экс-звёзд UFC Бена Аскрена, Тайрона Вудли и Андерсона Силву, восхитив своих многочисленных поклонников. Но Фьюри — соперник совсем другого уровня, да ещё и брат великого Цыганского короля.

Пол, как и полагается блогеру, ведёт себя шумно и скандально. В медиавойне он легко переигрывает соперника, осыпая Фьюри-младшего разнообразными оскорблениями. Томми же слишком скромен и молчалив: он вообще не похож на своего отца или скандального братца, которые умеют скандалить едва лучше, чем драться. Недавно 58-летний Фьюри-старший чуть не начистил физиономию Полу на одном из турниров: скинул футболку и помчался лупить блогера, пока Томми молчаливо стоял в сторонке.

Но теперь уже младший Фьюри тоже пошёл в психологическую атаку. Причём сработала атака эффективно: как минимум некоторых фанатов Пола боксёр точно напугал. Брат Цыганского короля опубликовал видео, где измерил силу своего удара с помощью специального автомата, выбив 841 балл — джебом! Для сравнения, недавно лучший нокаутёр планеты Артур Бетербиев силовым ударом едва выбил 805 баллов. А Фьюри-младший так лупит простым джебом!

Конечно, разные автоматы могут высчитывать силу удара по-разному. Да и мощь кулака решает далеко не всё. Но многие фанаты Джейка действительно испугались. Комментарии в соцсетях «841 после джеба — это безумие», «большинство людей не понимают, что такие цифры — фантастика, учитывая, что джеб не предназначен наносить ущерб», явно намекают, что теперь далеко не все уверены в победе Пола. Блогера действительно ждёт невероятное испытание. Но его тренеры всё равно считают, что Фьюри-младший будет повержен.

«Томми обладает некоторыми действительно хорошими данными. У него есть скорость рук, он долго выступает на боксёрском ринге. Но мне кажется, что он просто будет драться против более сильного атлета. Джейк тяжелее бьёт, он умнее, у него выше боксёрский IQ. Как по мне, он делает много вещей, которые доставят большие проблем Томми. Новый Джейк Пол покажет много новых инструментов и вещей, над которыми мы работали. Мы остановим этого парня в течение трёх раундов», — заявил Sky Sports Би Джей Флорес, тренирующий Пола.

Фьюри-старший же, напротив, полностью уверен в победе своего сына. Что не мешает ему хорошо относиться к блогеру. Разговаривая с Daily Mirror, Фьюри-старший сказал: «Мне нравится этот ребёнок и его брат Логан. Мне нравятся все эти ютуберы, и я взволнован, разговаривая с ними. Пожилые люди, такие как я, могут получать положительные эмоции от этих ребят. Я на миллион процентов уверен в победе Томми, но уверен, что после боя с Джейком они станут друзьями».

Впрочем, всё покажет ринг. 26 февраля Томми Фьюри и Джейк Пол определят, кто сильнее на самом деле. Даже если Пол проиграет, его всё равно нужно уважать: этот парень дважды поколотил Тайрона Вудли и легко разобрался с одним из самых легендарных бойцов ММА Андерсоном Силвой! Джейк занялся боксом, будучи уже взрослым человеком, и добился немалых успехов. Но Томми Фьюри — профессиональный боксёр с хорошей школой. Если он не сможет пройти даже хорошо обученного блогера, на его карьере можно поставить крест.