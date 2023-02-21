Случайный рикошет? В Дагестане застрелили звезду джиу-джитсу и грэпплинга

В Дербенте произошла большая трагедия — погиб Видади Марданов, известный дагестанский спортсмен и функционер. Марданову было всего 36 лет, но он успел добиться многого: выиграл несколько чемпионатов мира по грэпплингу и джиу-джитсу, работал в качестве тренера и занимал руководящую должность в лиге NFC. В прошлом году Марданов ещё и попробовал себя в профессиональных смешанных единоборствах, но проиграл Олегу Дадонову во втором раунде, попавшись на армбар.
К сожалению, минувшей ночью российский спорт понёс очередную потерю. Что же произошло в Дербенте? Чемпион мира вышел из дома по улице Гагарина в четыре часа утра — чтобы поговорить с несколькими неизвестными. По версии следствия, Марданов принял участие в массовой драке. Двое нападавших повалили спортсмена на землю, а ещё один выстрелил в него из ружья. Причём непонятно, целился ли стрелок в Видади или, наоборот, попал в спортсмена рикошетом, пытаясь отогнать от него нападавших.
«В ходе массовой драки между жителями Махачкалы и Дербента один из участников конфликта несколько раз выстрелил из охотничьего ружья в землю. В результате рикошета пуля попала в потерпевшего 36-летнего жителя города Дербента, от чего последний скончался на месте. По подозрению в совершении преступления задержан 27-летний житель Дербента, решается вопрос об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу», — указано на официальном сайте следственного управления СК РФ по Республике Дагестан.
Ещё одного участника нападения продолжают активно искать правоохранительные органы. Ранее сообщалось, что подозреваемый передвигается по Дагестану на машине с московскими номерами. Будем надеяться, что все виновные будут задержаны и понесут заслуженное наказание. Талантливый спортсмен и тренер Видади Марданов погиб в самом расцвете сил, оказавшись участником непонятного ночного конфликта. — глупая и ненужная смерть. Так происходить не должно.
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