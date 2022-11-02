В сантиметрах от пули! Звезда американского бокса едва не погиб в перестрелке

В ночь на 1 ноября жизнь непобеждённого американского боксёра Шакура Стивенсона разделилась на до и после. На 25-летнего таланта в США возлагаются большие надежды. К этому возрасту у него впечатляющая статистика — 19-0 на профессиональном ринге. Молодой спортсмен имеет в послужном списке целую россыпь наград и поясов. Но участие в перестрелке могло поставить крест на феноменальной карьере.
Стивенсон дружит со многими рэперами, с которыми с удовольствием проводит время. А в этот вечер он находился в компании Кершника Кари Болла (Takeoff). Друзья приехали в боулинг-клуб и играли в кости. Однако размеренный отдых внезапно прервала перепалка. Пока точно не установлено, был ли конфликт с другими посетителями заведения спонтанным или обидчики приехали специально. Но разговор на повышенных тонах затронул и Шакура, который находился рядом с товарищем.
Шакур Стивенсон
Фото: Mikey Williams/Top Rank Inc via Getty Images
Фотографии, опубликованные изданием TMZ, стали главным доказательством причастности Стивенсона к конфликту. Он стоял плечом к плечу с Кари Боллом в тот момент, когда началась перестрелка. Её результатом стала смерть рэпера, помимо него пострадали ещё двое участников разборки. Тем удивительнее, что сам Шакур остался целым и невредимым.
Утром 2 ноября Стивенсон коротко отреагировал на случившееся. «Покойся с миром, Takeoff» — написал боксёр в социальных сетях. Но вряд ли переживания Шакура на этом закончатся. Участие в перестрелке – серьёзный повод для разбирательства правоохранительных органов. Пока полицейские не связывались со Стивенсоном, но, учитывая фотографии как свидетельство его причастности к инциденту, это вопрос времени.
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