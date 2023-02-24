«Кто-нибудь сказал ему, что я актёр?» Двалишвили чуть не прибил голливудскую звезду!

Уже в ночь с 11 на 12 марта в UFC состоится огненный поединок, в котором схлестнутся Пётр Ян и Мераб Двалишвили. Соперники продолжают подготовку к этой битве, которая определит будущее бойцов в UFC. Россиянин тренируется в Таиланде и совсем скоро отправится в Лас-Вегас. А вот представитель Грузии не перестаёт попадать в комичные истории. В прошлом году все потешались над видео, на котором Мераб разбил голову, пытаясь нырнуть в прорубь. А теперь появилась ещё более смешная новость.

На днях известный голливудский комедийный актер Кевин Джеймс рассказал, что он случайно столкнулся с Двалишвили в зале. Он решил в шутку провести спарринг с бойцом UFC, а в итоге едва унёс ноги: «Я в шутку сказал ему — мол, чувак, погнали. Наверное, я выглядел как большой и толстый тяжеловес. Не знаю, что-то в этом роде. Однако Мераб завёлся.

Он не знал, что я актёр. Он был единственным парнем в зале, который не знал, что я актёр! Думаю, мои фильмы не так популярны в Грузии. Это было очень страшно. Я спросил: «Кто-нибудь сказал этому парню, что я актёр? Вы не сказали этому парню!» А Мераб просто хотел доказать, что готов побить любого тяжеловеса».

С одной стороны, дух бойца – это прекрасно. Для Мераба бой с Яном является идеальной возможностью окончательно доказать организации свою состоятельность. А в перспективе он и вовсе может прорваться к титульнику. Поэтому и в подготовке все средства хороши – для уверенности в собственных силах грузин готов молотить кого угодно. Но с другой – бедному Кевину Джеймсу уже 57 лет! И 32-летнему Двалишвили голливудская звезда годится в отцы. Вряд ли Мераб мог этого не заметить.

Видимо, соперник Петра Яна выиграл спарринг с голливудской звездой вчистую. Вот только после такого интервью он вряд ли рад этому обстоятельству. За две недели до важнейшего поединка в карьере Мераб снова стал объектом для насмешек. И теперь эту ситуацию может использовать в своём трэш-токе российский боец. Уж он-то просто обязан выписать по поводу этого несколько «сочных» панчей.