Укусил за палец, лишь бы не разочаровать Таджикистан! Нестандартный дебют Нурулло в UFC

В ночь с 25 на 26 февраля состоялся турнир UFC Вегас 70. С самого начала предварительного карда бойцы начали удивлять. Первыми в октагон вышли Нурулло Алиев и Рафаэль Алвес. 23-летний уроженец Таджикистана с рекордом 8-0 получил контракт от лучшего промоушена на планете. И он сразу же получил в соперники опытного бразильца (20-11).

Алиев прошёл серьёзную дорогу на пути к UFC. Он выступал в России и набрал приличную статистику. А пробиться под крыло Даны Уайта помогло удачное выступление на Dana White's Contender Series. Представитель Таджикистана нокаутировал Джоша Уика уже в первом раунде и заполучил заветный контракт. Организация, видимо, имеет большие планы на Нурулло. Поэтому она сразу же бросила его не под такого же дебютанта, а под 32-летнего Алвеса.

Рафаэль также пробился в UFC через Dana White's Contender Series, но на два года раньше Нурулло. Но в лучшем промоушене на планете дела бразильца идут не так хорошо. Началось всё с поражения от Дамира Исмагулова. При этом Алвес смог выдержать всю дистанцию поединка, но проиграл единогласным решением. Затем случилась победа над Марком Диакези, которого Рафаэль задушил гильотиной. А нокаут от Дрю Добера вновь сделал рекорд бразильца в UFC отрицательным.

Алиев с самого старта ворвался в октагон и начал буквально доминировать над соперником. Нурулло понимал, что за его дебютом наблюдает весь Таджикистан. На родине поединок показывали даже в кинотеатрах и на стадионах, настолько знаковым получилось событие. Он завладел контролем в партере и спокойно развивал успех. Правда, в первом раунде произошла очень неприятная ситуация. Алвес почувствовал внезапную боль и моментально сигнализировал судье о том, что Алиев укусил его за палец. Рефери без раздумий выписал Нурулло штрафной балл.

Рефери делает предупреждение Нурулло Фото: vk.com/ufc

Такая ситуация могла сказаться на итоговом решении судей. Поэтому боец из Таджикистана начал активно работать и в стойке, и в партере. На протяжении двух следующих раундов перевес Нурулло был колоссальным. Статистика по завершению боя выглядела разгромной. 22:7 – по акцентированным ударам, на девять минут больше контроля в партере.

Но даже такие цифры были под угрозой из-за того, что в первом раунде Алиев укусил соперника. Поэтому вердикт рефери не был единогласным. Двое судей отдали Нурулло победу со счётом 29-27, а один выписал ничью – 28:28. Дебют представителя Таджикистана получился ярким. Он принёс на родину настоящий праздник и продолжает оставаться непобеждённым.