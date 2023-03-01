Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Статьи

Высказывания Тони Фергюсона, Хабиб Нурмагомедов, Дана Уайт, UFC

«Хабиб должен $ 500 тысяч, а Уайта нужно судить». Весеннее обострение Эль Кукуя
Александр Фролов
Высказывания Тони Фергюсона
Аудио-версия:
Комментарии
Жена Фергюсона просила изолировать его от семьи, опасаясь за ребёнка. Сейчас же Тони включил режим святоши.

Нет сомнений, что Тони Фергюсон — один из самых легендарных бойцов в истории лёгкого веса UFC. Да, Эль Кукуй так и не заполучил полноценного чемпионского пояса, но его великая серия из 12 побед запомнилась всем поклонникам ММА. Американец одолел таких соперников, как Дональд Серроне, Энтони Петтис и Эдсон Барбоза, сражаясь в максимально жёстком стиле. Увы, Фергюсон так и не встретился в октагоне с Хабибом Нурмагомедовым — этот бой должен был стать потрясающим.

Тони Фергюсон умер как боец. Пять поражений подряд — стыд и позор Тони Фергюсон умер как боец. Пять поражений подряд — стыд и позор
Американский психопат оскорбил память Абдулманапа. Хабиб, держись Американский психопат оскорбил память Абдулманапа. Хабиб, держись
Фергюсон ищет «похороны» подороже? Конор такие для Тони организует Фергюсон ищет «похороны» подороже? Конор такие для Тони организует

Увы, в отличие от Орла, Тони не сумел закончить карьеру вовремя. Сейчас ветеран UFC идёт на серии из пяти поражений: Эль Кукуй почти всегда проигрывает досрочно и очень много получает по голове, но не готов повесить перчатки на гвоздь. Как утверждают сразу несколько источников, у Фергюсона серьёзные финансовые проблемы, поэтому он и не готов уходить из спорта. Хотя Тони как никому следует поберечь здоровье — с его головой что-то не так.

Эль Кукуй не раз оказывался в психиатрической клинике: он издевался над женой и ребёнком, искал в ноге подслушивающий чип и сравнивал себя с богом. Семья Фергюсона написала на бойца пять заявлений в полицию, но благодаря помощи врачей ситуацию удалось немного выправить. Тем не менее у Тони периодически случаются обострения: он перестал крушить людей и обстановку, зато в социальных сетях отрывается по полной программе. Его сообщения всегда нелепые и одновременно лицемерные.

Сейчас Фергюсон решил броситься на Дану Уайта — человека, который сделал для него так много и пока не увольняет Тони, даже несмотря на его серию из пяти поражений. В «благодарность» Эль Кукуй решил вспомнить знаменитый скандал с Даной и его женой: «Нужен коллективный иск, чтобы некоторые из этих так называемых неприкасаемых попробовали на вкус своё же оружие. Если этот ублюдок так обошёлся со своей женщиной на публике, как, по-вашему, он относится к своим бойцам?»

Чуть ранее Тони вспомнил про Хабиба Нурмагомедова — и снова выдал невероятную глупость. Фергюсон потребовал у Орла и его команды денег, но зачем и почему? Вряд ли из потока слов Эль Кукуя можно что-то понять: «Вы, засранцы, должны мне полмиллиона сейчас. Я сниму эти деньги с ваших голов, как скальп, за то, что вы нехорошо вели со мной бизнес. Я следопыт, которого взрастил мой отец. И я никогда не любил убивать. Но для вас сделаю исключение».

Тони Фергюсон

Тони Фергюсон

Фото: Douglas P. DeFelice/Getty Images

Будем надеяться, очередное обострение Фергюсона не выльется во что-то более серьёзное. Но этому парню точно пора завершать карьеру: у Тони большая семья, которой он нужен в добром здравии. Если Эль Кукуй снова и снова будет получать в голову, его точно не будет ждать счастливая старость. И с лицемерием Фергюсона тоже нужно что-то делать, иначе кроме здоровья он растеряет и всех друзей. Не стоит строить из себя святошу, имея за спиной такой перечень проступков. У Тони явно сбился прицел — лучше помолчать.

Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023