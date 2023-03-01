«Хабиб должен $ 500 тысяч, а Уайта нужно судить». Весеннее обострение Эль Кукуя

Нет сомнений, что Тони Фергюсон — один из самых легендарных бойцов в истории лёгкого веса UFC. Да, Эль Кукуй так и не заполучил полноценного чемпионского пояса, но его великая серия из 12 побед запомнилась всем поклонникам ММА. Американец одолел таких соперников, как Дональд Серроне, Энтони Петтис и Эдсон Барбоза, сражаясь в максимально жёстком стиле. Увы, Фергюсон так и не встретился в октагоне с Хабибом Нурмагомедовым — этот бой должен был стать потрясающим.

Увы, в отличие от Орла, Тони не сумел закончить карьеру вовремя. Сейчас ветеран UFC идёт на серии из пяти поражений: Эль Кукуй почти всегда проигрывает досрочно и очень много получает по голове, но не готов повесить перчатки на гвоздь. Как утверждают сразу несколько источников, у Фергюсона серьёзные финансовые проблемы, поэтому он и не готов уходить из спорта. Хотя Тони как никому следует поберечь здоровье — с его головой что-то не так.

Эль Кукуй не раз оказывался в психиатрической клинике: он издевался над женой и ребёнком, искал в ноге подслушивающий чип и сравнивал себя с богом. Семья Фергюсона написала на бойца пять заявлений в полицию, но благодаря помощи врачей ситуацию удалось немного выправить. Тем не менее у Тони периодически случаются обострения: он перестал крушить людей и обстановку, зато в социальных сетях отрывается по полной программе. Его сообщения всегда нелепые и одновременно лицемерные.

Сейчас Фергюсон решил броситься на Дану Уайта — человека, который сделал для него так много и пока не увольняет Тони, даже несмотря на его серию из пяти поражений. В «благодарность» Эль Кукуй решил вспомнить знаменитый скандал с Даной и его женой: «Нужен коллективный иск, чтобы некоторые из этих так называемых неприкасаемых попробовали на вкус своё же оружие. Если этот ублюдок так обошёлся со своей женщиной на публике, как, по-вашему, он относится к своим бойцам?»

Чуть ранее Тони вспомнил про Хабиба Нурмагомедова — и снова выдал невероятную глупость. Фергюсон потребовал у Орла и его команды денег, но зачем и почему? Вряд ли из потока слов Эль Кукуя можно что-то понять: «Вы, засранцы, должны мне полмиллиона сейчас. Я сниму эти деньги с ваших голов, как скальп, за то, что вы нехорошо вели со мной бизнес. Я следопыт, которого взрастил мой отец. И я никогда не любил убивать. Но для вас сделаю исключение».

Тони Фергюсон Фото: Douglas P. DeFelice/Getty Images

Будем надеяться, очередное обострение Фергюсона не выльется во что-то более серьёзное. Но этому парню точно пора завершать карьеру: у Тони большая семья, которой он нужен в добром здравии. Если Эль Кукуй снова и снова будет получать в голову, его точно не будет ждать счастливая старость. И с лицемерием Фергюсона тоже нужно что-то делать, иначе кроме здоровья он растеряет и всех друзей. Не стоит строить из себя святошу, имея за спиной такой перечень проступков. У Тони явно сбился прицел — лучше помолчать.