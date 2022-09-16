Фергюсон ищет «похороны» подороже? Конор такие для Тони организует

В ночь с 10 на 11 сентября в Лас-Вегасе, штат Невада, США, состоялся турнир UFC 279, в главном событии которого Нейт Диаз победил Тони Фергюсона удушающим приёмом. Стоктонский гангстер объявил об уходе из промоушена Даны Уайта. Того же (с последующим завершением карьеры) ждали и от Тони, но Эль Кукуй рвётся в бой и не планирует заканчивать. При этом Фергюсон остаётся звёздным бойцом, несмотря на пять поражений подряд. Тогда с кем ему драться?

Идеальный кандидат на поединок с Тони – Конор Макгрегор. Подраться с Ноториусом мечтают все, но именно бой с Фергюсоном сейчас имеет смысл. От такого матч-апа выиграют все – сам ирландец, его соперник, руководство UFC и фанаты.

В поединке с Диазом Фергюсон показал, как сильно и резко сдал. Для Макгрегора бой с ним – отличный способ триумфально вернуться, как это было в январе 2020-го поединком против Дональда Серроне. Ирландец уверенно победит сдувшегося Эль Кукуя и заставит фанатов в очередной раз поверить, что он готов конкурировать с лучшими. И вряд ли Конор откажется от боя с Фергюсоном из-за его серии поражений: Ковбой тоже проиграл два поединка подряд перед встречей с Маком.

Очевидно, что и Тони не будет против зарубиться с Ноториусом – причин отказываться просто нет. Фергюсон ни в какую не хочет заканчивать карьеру – либо ждёт по-настоящему щедрого предложения, либо просто искренне верит в свою конкурентоспособность. Бой с Макгрегором принесёт ему самый большой чек в карьере – ирландец устроит ему самые дорогие «похороны» в истории UFC.

Тони Фергюсон Фото: Douglas P. DeFelice/Getty Images

Фото: Тони Фергюсон

Нет сомнений, что и Дана Уайт был бы рад устроить такой бой. Так он сможет собрать достойные показатели продаж pay-per-view, хотя бы ненадолго вернуть Конору ореол величия, а заодно устроить Фергюсону красивые проводы. Если, конечно, Эль Кукуй после поражения снова не сделает вид, что ничего не произошло.

Вряд ли найдётся много фанатов, которые категорично скажут, что не хотели бы увидеть этот бой – говорить так можно разве что из сочувствия к Фергюсону. Афиша «Тони – Конор» звучит как главный бой года, и пусть по содержанию такой поединок не тянет и на первую двадцатку, смотреть его будут все.