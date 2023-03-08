Наглый грузин потерял берега! Мераб на камеру ловил Петра Яна на слабо

Всё меньше времени остаётся до грандиозного турнира UFC Вегас 71, на котором особенный интерес вызывает главный бой. Пётр Ян попытается вернуться в чемпионскую гонку в битве с заклятым врагом – Мерабом Двалишвили. Конечно, россиянин в эксклюзивном интервью «Чемпионату» рассказывал, что никакой личной неприязни к грузинскому бойцу не испытывает. Но за пару дней всё может поменяться. Мераб решил действовать агрессивно и уже начал нападать на Петра.

Двалишвили – опытный провокатор. Он пересёкся с Яном, но встречу вряд ли можно назвать случайной! Почему? Да хотя бы потому, что следом за грузинским бойцом уже нёсся его оператор с камерой. И первая встреча в Вегасе получилась очень напряжённой. Чувствовалось, что россиянину очень не понравилась сложившаяся ситуация. Он вцепился в руку Мераба мёртвой хваткой и спокойно отвечал на все его выпады.

«Давай поговорим сейчас», – предложил Двалишвили, который чувствовал себя уверенно. Конечно, легко нападать с помощником за спиной. Но поражает хладнокровие, с которым все эти попытки развязать конфликт отражал Ян. Он заявил, что не собирается общаться с Мерабом на личные темы. Грузинский боец выглядел обескураженно. Видимо, он рассчитывал хотя бы на толчок и небольшую потасовку. А в ответ получил лишь несколько шуток и недоумённую улыбку.

Нет никаких сомнений, что Ян был готов к подобным нападкам от хитрого и наглого Двалишвили. Поэтому и выглядел мудрым старшим. Он грозил грузину пальцем и всем видом показывал, что тот потерял берега. Конечно, Пётр мог устроить потасовку и даже словить лишнюю порцию хайпа. Но Беспощадный хочет вернуть чемпионский пояс, поэтому размениваться на пешек он не собирается. Его цель — главный босс. А это друг Мераба — Алджамейн Стерлинг!

Россиянин изящно убрал соперника с пути и вновь продемонстрировал запредельный настрой – бить грузина он будет только в октагоне! Но в клетке за спиной Мераба уже не будет прихвостня с камерой. И ему придётся ответить за все свои слова и поступки сполна!