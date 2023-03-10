Брат Хабиба всё решил за раунд. Дагестанское колено сложило американца пополам. Видео

В ночь с 10 на 11 марта на «SAP Center» в Сан-Хосе (Калифорния, США) состоится турнир Bellator 292. В главном бою вечера сойдутся россиянин Усман Нурмагомедов и американец Бенсон Хендерсон. Брат легендарного Хабиба проведёт первую защиту своего чемпионского титула. На пути к заветному поясу Усман трижды сталкивался с представителями США. Но особенно памятным для него получился поединок с Мэнни Муро.
Нурмагомедов дебютировал в Bellator в апреле 2021 года. Тогда он единогласным решением судей победил Майка Хэмела. Но все ждали от брата Орла более убедительного триумфа, поскольку до этого боя случились четыре подряд досрочные победы. И Усман быстро получил возможность исправиться – 31 июля 2021 года состоялся поединок с Муро.
Американский гангстер по прозвищу Дракон шёл со статистикой 10-6 в MMA. Правда, возникали серьёзные вопросы относительно его состояния. За два предыдущих года Мэнни провёл всего лишь два боя. Но оба завершились победами. Ника Ньюэлла он одолел раздельным решением, а Девина Пауэлла – единогласным. Именно по этой причине к поединку с Усманом американец подходил в прекрасном состоянии, на пределе мотивации. Смущающим фактором выглядел возраст – в 34 года непросто сражаться с молодыми соперниками.
С самого начала поединка Усман продемонстрировал, что готов рубиться в стойке. Он выписывал эффектные вертушки и пробовал поймать соперника. Муро пытался накидывать опасные удары и идти в атаку, но лишь заманивался в капкан Нурмагомедова. В итоге уже под занавес первой минуты Мэнни ошибся и дал россиянину провести тейкдаун и забрать спину. Муро не собирался сдаваться и даже смог встать. Правда, на это ему понадобились две минуты и колоссальное количество сил.
Усман полностью завладел инициативой в стойке и начал забивать соперника мощными ударами коленом по корпусу. А один из них достиг цели – прилетел точно в солнечное сплетение американца. Тот рухнул на канвас и практически перестал сопротивляться. Добивание от Нурмагомедова было лишь делом техники.
Права на видео принадлежат Bellator. Просмотреть обзор поединка можно на YouTube-канале BellatorMMA.
После победы над Муро россиянин пошёл за поясом Bellator. Сабмишеном он забирал поединки с Патриком Пиетилой и Кристофером Гонсалесом, единогласным решением – с Патрики Фрейре. А теперь Усмана ждёт настоящий американский ветеран — Хендерсону 39 лет! Надеемся, Нурмагомедов вспомнит поединок с Мэнни и оформит быструю досрочную победу.
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