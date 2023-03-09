Брат Хабиба против легенды ММА! Где смотреть чемпионский бой Усмана Нурмагомедова

Дата и время Bellator 292 с главным боем Усман Нурмагомедов — Хендерсон
В ночь с 10 на 11 марта на «SAP Center» в Сан-Хосе (Калифорния, США) состоится турнир Bellator 292. В главном бою вечера россиянин Усман Нурмагомедов выйдет на первую защиту титула чемпиона в лёгком весе против американца Бенсона Хендерсона. Этот поединок пройдёт в рамках Гран-При лёгкого дивизиона, на кону которого будет $ 1 млн.
Помимо Усмана, свой путь в Гран-при Bellator начнёт ещё один российский боец — Александр Шаблий. Донской казак сразится с азербайджанцем Тофиком Мусаевым. Ученик Фёдора Емельяненко Валентин Молдавский даст реванш Линтону Васселлу, над которым одержал победу четыре года назад. В случае успеха россиянин сам постарается взять реванш у злого гения команды Последнего Императора Райана Бейдера. Ещё один россиянин, который выступит на турнире, Халид Муртазалиев, он сразится с Тони Джонсоном.
- Основной кард начнётся в 6:00 мск.
- Прелимы начнутся в 3:25.
Прямая трансляция боя Усман Нурмагомедов — Бенсон Хендерсон
Официального эфира в России не планируется, но «Чемпионат» проведёт текстовую трансляцию, в которой расскажет о ходе турнира и подскажет, где можно увидеть видео турнира.
Полный кард Bellator 292: Нурмагомедов — Хендерсон
Основной кард
- Усман Нурмагомедов (ч) – Бенсон Хендерсон;
- Тофик Мусаев – Александр Шаблий;
- Валентин Молдавский – Линтон Васселл;
- Майкл Пейдж – Гоити Ямаути.
Предварительный кард
- Эрик Перес – Энрике Барсола;
- Юлиус Англикас – Довлетджан Ягшимурадов;
- Дюпри Стюард — Деметри Георгидис;
- Джош Хилл – Кэсс Белл;
- Халид Муртазалиев – Тони Джонсон;
- Лэрд Андерсон – Рохелио Луна;
- Тео Хейг – Адам Вамсли.
Материалы о турнире
Прогнозы на бой Нурмагомедова и Хендерсена
Усман Нурмагомедов ответил, считает ли он американца Бенсона Хендерсона простым соперником для себя.
«Недооценка может сыграть с тобой очень злую шутку. И не только в боях, но и вообще в жизни. Поэтому никакой недооценки нет. Он так же опасен, как и раньше. Да, он проигрывал, однако у этого наверняка были свои причины. Да, он ветеран, но его нельзя списывать со счетов», – сказал Нурмагомедов на пресс-конференции перед боем.
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