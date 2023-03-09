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Bellator 292: Усман Нурмагомедов — Бенсон Хендерсон, где смотреть прямую видеотрансляцию боя Молдавского, когда реванш

Брат Хабиба против легенды ММА! Где смотреть чемпионский бой Усмана Нурмагомедова
Роман Дёмин
Bellator: Усман Нурмагомедов — Бенсон Хендерсон
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На Bellator 292 донской казак идёт в поход за $ 1 млн, а ученик Фёдора к очередному шансу отомстить за Последнего Императора.

Дата и время Bellator 292 с главным боем Усман Нурмагомедов — Хендерсон

В ночь с 10 на 11 марта на «SAP Center» в Сан-Хосе (Калифорния, США) состоится турнир Bellator 292. В главном бою вечера россиянин Усман Нурмагомедов выйдет на первую защиту титула чемпиона в лёгком весе против американца Бенсона Хендерсона. Этот поединок пройдёт в рамках Гран-При лёгкого дивизиона, на кону которого будет $ 1 млн.

Помимо Усмана, свой путь в Гран-при Bellator начнёт ещё один российский боец — Александр Шаблий. Донской казак сразится с азербайджанцем Тофиком Мусаевым. Ученик Фёдора Емельяненко Валентин Молдавский даст реванш Линтону Васселлу, над которым одержал победу четыре года назад. В случае успеха россиянин сам постарается взять реванш у злого гения команды Последнего Императора Райана Бейдера. Ещё один россиянин, который выступит на турнире, Халид Муртазалиев, он сразится с Тони Джонсоном.

  • Основной кард начнётся в 6:00 мск.
  • Прелимы начнутся в 3:25.

Прямая трансляция боя Усман Нурмагомедов — Бенсон Хендерсон

Официального эфира в России не планируется, но «Чемпионат» проведёт текстовую трансляцию, в которой расскажет о ходе турнира и подскажет, где можно увидеть видео турнира.

Полный кард Bellator 292: Нурмагомедов — Хендерсон

Основной кард

Предварительный кард

  • Эрик Перес – Энрике Барсола;
  • Юлиус Англикас – Довлетджан Ягшимурадов;
  • Дюпри Стюард — Деметри Георгидис;
  • Джош Хилл – Кэсс Белл;
  • Халид Муртазалиев – Тони Джонсон;
  • Лэрд Андерсон – Рохелио Луна;
  • Тео Хейг – Адам Вамсли.

Материалы о турнире

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Прогнозы на бой Нурмагомедова и Хендерсена

Усман Нурмагомедов ответил, считает ли он американца Бенсона Хендерсона простым соперником для себя.

«Недооценка может сыграть с тобой очень злую шутку. И не только в боях, но и вообще в жизни. Поэтому никакой недооценки нет. Он так же опасен, как и раньше. Да, он проигрывал, однако у этого наверняка были свои причины. Да, он ветеран, но его нельзя списывать со счетов», – сказал Нурмагомедов на пресс-конференции перед боем.

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