Брат Хабиба против легенды ММА! Где смотреть чемпионский бой Усмана Нурмагомедова

На Bellator 292 донской казак идёт в поход за $ 1 млн, а ученик Фёдора к очередному шансу отомстить за Последнего Императора.

Дата и время Bellator 292 с главным боем Усман Нурмагомедов — Хендерсон

В ночь с 10 на 11 марта на «SAP Center» в Сан-Хосе (Калифорния, США) состоится турнир Bellator 292. В главном бою вечера россиянин Усман Нурмагомедов выйдет на первую защиту титула чемпиона в лёгком весе против американца Бенсона Хендерсона. Этот поединок пройдёт в рамках Гран-При лёгкого дивизиона, на кону которого будет $ 1 млн.

Помимо Усмана, свой путь в Гран-при Bellator начнёт ещё один российский боец — Александр Шаблий. Донской казак сразится с азербайджанцем Тофиком Мусаевым. Ученик Фёдора Емельяненко Валентин Молдавский даст реванш Линтону Васселлу, над которым одержал победу четыре года назад. В случае успеха россиянин сам постарается взять реванш у злого гения команды Последнего Императора Райана Бейдера. Ещё один россиянин, который выступит на турнире, Халид Муртазалиев, он сразится с Тони Джонсоном.

Основной кард начнётся в 6:00 мск.

Прелимы начнутся в 3:25.

Прямая трансляция боя Усман Нурмагомедов — Бенсон Хендерсон

Официального эфира в России не планируется, но «Чемпионат» проведёт текстовую трансляцию, в которой расскажет о ходе турнира и подскажет, где можно увидеть видео турнира.

Полный кард Bellator 292: Нурмагомедов — Хендерсон

Основной кард

Усман Нурмагомедов (ч) – Бенсон Хендерсон;

Тофик Мусаев – Александр Шаблий;

Валентин Молдавский – Линтон Васселл;

Майкл Пейдж – Гоити Ямаути.

Предварительный кард

Эрик Перес – Энрике Барсола;

Юлиус Англикас – Довлетджан Ягшимурадов;

Дюпри Стюард — Деметри Георгидис;

Джош Хилл – Кэсс Белл;

Халид Муртазалиев – Тони Джонсон;

Лэрд Андерсон – Рохелио Луна;

Тео Хейг – Адам Вамсли.

Материалы о турнире

Прогнозы на бой Нурмагомедова и Хендерсена

Усман Нурмагомедов ответил, считает ли он американца Бенсона Хендерсона простым соперником для себя.

«Недооценка может сыграть с тобой очень злую шутку. И не только в боях, но и вообще в жизни. Поэтому никакой недооценки нет. Он так же опасен, как и раньше. Да, он проигрывал, однако у этого наверняка были свои причины. Да, он ветеран, но его нельзя списывать со счетов», – сказал Нурмагомедов на пресс-конференции перед боем.