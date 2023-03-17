Где смотреть UFC 286. Финал великой трилогии Усман — Эдвардс и супербой Физиева

На турнире в Лондоне нет россиян, зато будет много крутых схваток.

Дата и время турнира UFC 286 с главным боем Усман — Эдвардс

В ночь на 19 марта 2023 года на арене «The O2 Arena» (Лондон, Англия) состоится турнир UFC 286. В главном бою вечера нигериец Камару Усман и британец Леон Эдвардс будут оспаривать титул в полусреднем весе. Этим поединком они закроют трилогию: в 2015 году Усман забрал победу единогласным решением судей, а во втором бою Эдвардс взял реванш, брутально нокаутировав Камару в пятом раунде и забрав пояс чемпиона организации.

В соглавном событии турнира в октагоне сойдутся третий и шестой номера рейтинга лёгкого веса UFC — американец Джастин Гэтжи и Рафаэль Физиев, сейчас представляющий Азербайджан. Победитель этого боя вполне может рассчитывать на титульное противостояние с Исламом Махачевым: по словам президента UFC Даны Уайта, Гэтжи и Физиев находятся в титульной гонке лёгкого веса.

Ранние прелимы UFC 286 начнутся 18 марта в 20:00 мск

Предварительный кард стартует в 22:00 мск

Основной кард — в 00:00.

Прямая трансляция UFC 286 c главным боем Усман — Эдвардс

Прямую трансляцию всего турнира проведёт платформа UFC Fight Pass.

Также посмотреть бойцовский вечер можно будет на телеканалах «Матч» и «Матч! Боец».

Полный кард турнира UFC 286

Основной кард

Леон Эдвардс (20-3-0) – Камару Усман (20-2-0), титульный бой в полусреднем весе;

Джастин Гэтжи (24-4-0) – Рафаэль Физиев (12-1), лёгкий вес;

Гуннар Нельсон (18-5-1) – Брайан Барберена (18-9-0), полусредний вес;

Дженнифер Майя (20-9-1) – Кейси О’Нилл (9-0-0), женский наилегчайший вес;

Марвин Веттори (18-6-1) – Роман Долидзе (12-1-0), средний вес.

Предварительный кард

Джек Шор (16-1-0) – Макван Амирхани (17-8-0), полулёгкий вес;

Крис Данкан (9-1-0) – Омар Моралес (11-3-0), лёгкий вес;

Сэм Паттерсон (13-1-1) – Янал Ашмоз (6-0-0), легкий вес;

Мухаммад Мокаев (9-0-0) – Джафель Фильо (14-2-0), наилегчайший вес.

Ранние прелимы

Лерон Мёрфи (11-0-1) – Габриэль Сантос (9-0), полулёгкий вес;

Кристиан Данкан (21-3) – Душко Тодорович (11-3), средний вес;

Джейк Хэдли (13-3) – Малкольм Гордон (14-6), наилегчайший вес;

Джоанн Калдервуд (16-9) – Луана Каролина (8-3), женский наилегчайший вес;

Джей Херберт (12-4) – Людовит Клейн (18-4), лёгкий вес;

Джулиана Миллер (7-1) – Вероника Маседо (6-4-1), женский наилегчайший вес.

Прогнозы на бой Эдвардс — Усман

Непобеждённый казахстанский боец Шавкат Рахмонов дал прогноз на бой Эдвардса и Усмана.

«В принципе прошлый их бой Усман выигрывал, просто в конце пятого раунда попался. Думаю, конечно, очень многое будет зависеть от Леона Эдвардса. Если он сможет защищаться от тейкдаунов, тогда сможет выиграть. А так Усман всё ещё фаворит, — сказал Рахмонов в интервью Sportskeeda MMA.

Третий номер рейтинга полусреднего веса Хамзат Чимаев также видит фаворитом предстоящего поединка Камару Усмана.

«Вернёт ли Усман пояс? Думаю, да. Поскольку Леон «гуляет»… Я думаю, да. Борьба, борьба тебя истощает. Перевод Эдвардса в партер во втором бою? У Усмана борьба хорошая. Но у него грэпплинг плохой», – сказал Чимаев в интервью YouTube-каналу Captain Hardcore.

Не верит в чемпиона и четвёртый номер рейтинга полусредневесов Белал Мухаммад.

«Я думаю, Леон постарается нокаутировать Усмана как можно скорее, потому что он знает, что не может конкурировать в борьбе, а Камару часто подолгу разгоняется в бою. Но считаю, что в итоге Усман победит решением судей», — написал Мухаммад в социальных сетях.

Сам же чемпион UFC в полусреднем весе Леон Эдвардс уверен в своей победе.

«Я просто не могу представить, как Усман победит. Люди по-прежнему сомневаются во мне, и я всё ещё чувствую, что мне есть что доказывать. Я выступаю лучше всего, когда мне есть что доказывать», – сказал Эдвардс в интервью BT Sport.