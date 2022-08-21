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UFC 278: Камару Усман — Леон Эдвардс, результат боя, кто выиграл, видео нокаута

Апсет года в UFC. Лучший боец лиги улетел в глухой нокаут на последней минуте боя. Видео
Денис Дорофеев
Усман улетел в глухой нокаут на последней минуте
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Камару Усман доводил реванш до очередной скучной победы, но ему «воздалось» за это

Закончился турнир UFC 278. Возглавил его чемпионский поединок лучший боец лиги Камару Усман и Леон Эдвардс. Ранее они встречались в 2015 году. Тогда Нигерийский Кошмар победил в дебюте в UFC. С тех пор нигериец неизменно побеждал и таким образом добрался до чемпионского пояса. И затем стал самым доминирующим бойцом в лиге со званием №1 вне зависимости от весовых категорий.

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Что касается Эдвардса, то после поражения от Усмана он выдал стрик из девяти побед подряд. Однако элитной оппозиции у него очень мало. Можно выделить прошлогодний триумф над Нейтом Диазом, Рафаэлем дос Аньосом и Висенте Люке. А также на счету британца несколько сорванных схваток против Хамзата Чимаева. Тем не менее фаворитом, как и тогда, считался Нигерийский Кошмар.

Первый раунд прошёл в равной борьбе, но с небольшим преимуществом Эдвардса. Ему даже удался тейкдаун. Таким образом он стал первым человеком уложившим Усмана на канвас. Но затем чемпион включился и уверенно забрал три раунда в своём фирменном стиле. Он прижимал Леона к сетке и регулярно осыпал того ударами, сочетая их успешными тейкдаунами.

К чести претендента стоит отметить, что он не лежал, как груша, и умудрялся выбираться из партера. И иногда он отбивался в стойке. Но здесь ключевое слово «иногда». Поэтому болельщики гудели от недовольства из-за того, что не было зрелища. Усман забирал бой в одну калитку, что по определению не может быть красиво. Зато эффективно.

Пятый раунд ничем не отличался от предыдущих по своему содержанию. Камару пытался захватить контроль, а Эдвардс хватался за сетку, что не проходило мимо взора Херба Дина. Всё шло к очередной дежурной победе чемпиона, несмотря на симуляцию Усмана, когда удар с ноги пришёлся точно в пояс, а он согнулся, словно он попал ниже этой линии. И всё-таки на последней минуте боя Леон выбросил хай-кик отчаяния, наглухо срубивший чемпиона. Нигериец беспамятно улетел в нокаут и сенсационно лишился чемпионского пояса. Апсет года досрочно выявлен.

Реакция Даниэля Кормье, Джо Рогана и Джо Аника на поражение Усмана

Реакция Даниэля Кормье, Джо Рогана и Джо Аника на поражение Усмана

Фото: vk.com/ufc

Удар британца похож на кик Марлона Веры с прошлой недели, когда нокаутировал Доминика Круза. Тем не менее, очередной лучший боец UFC потерпел фиаско. И это очень похоже на возмездие за скучное ведение поединка и пижонство. А пока что уроженец Ямайки, прошедший через бандитизм в Кингстоне и Бирмингема, становится чемпионом UFC. Спасибо спорту за возможность созерцать такие сенсации. А также спасибо Джо Рогану за его прекрасные гримасы. Именно они поднимают нас с кровати ранним утром воскресенья. Теперь нас, видимо, ждёт третий поединок между бойцами. Пока счёт в серии — 1:1. Слово за Даной Уайтом.

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