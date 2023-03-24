«Золотые прииски» с Фрэнсисом Нганну или пенсия? Куда податься Тайсону Фьюри

Карточный домик под названием «бой Тайсона Фьюри и Александра Усика» рассыпался на части. Виной всему стали деньги, а каждая из сторон выступила с обвинениями. Но теперь каждый из боксёров должен задать себе вопрос: «Что делать дальше?» Пока однозначный ответ на этот вопрос есть только у украинца. WBA уже назначила для него переговоры по поводу поединка с Даниэлем Дюбуа. А вот британец прямо сейчас оказался на распутье.

Основной и самый желанный для Цыганского короля результат – битва с Фрэнсисом Нганну. Главная причина этого – деньги, большие деньги. Особенно если за дело возьмутся парни из Саудовской Аравии, которые готовы сразу устроить и бой, и реванш. Планы на возможный поединок с бывшим чемпионом UFC – грандиозные. Соперники намерены драться в клетке, в маленьких перчатках, но по правилам бокса. А главное, в качестве рефери они хотят видеть легендарного Майка Тайсона.

Ещё один реальный вариант – Энтони Джошуа. О возможности проведения этого поединка заявил топовый промоутер Эдди Хирн. Но всё будет зависеть от того, как британец подерётся 1 апреля с Джермейном Франклином. А всё потому, что за пять последних боёв получилось одержать всего лишь две победы – над Энди Руисом и Кубратом Пулевым. А два поражения от Усика стали серьёзнейшим ударом по чемпионским амбициям.

Вызывать Фьюри бросились все подряд. Но стоит сразу сказать, что размениваться на поединки без огромного гонорара Тайсон, видимо, не собирается от слова «совсем». Полетели предложения подраться от Энди Руиса, поквитаться хотят Деонтей Уайлдер и Дерек Чисора, не против взять реванш и Диллиан Уайт.

Но все перечисленные варианты вряд ли привлекут Цыганского короля. Поединки с Руисом и Уайтом не сделают кассу, а трилогии с Уайлдером и Чисорой уже закрыты. Проводить по четвёртому бою с кем-то из них – утопия.

Продолжение карьеры – это хорошо. Но, видимо, 34-летний британец постепенно начинает задумываться и о завершении профессиональной карьеры. Об этом невзначай упомянул его сопромоутер Фрэнк Уоррен. Кроме того, сам Фьюри сообщил прекрасную новость – у него скоро появится седьмой ребёнок! Чтобы уделять больше времени семье, Тайсон вполне может повесить перчатки на гвоздь. Есть уверенность, что на безбедную старость Цыганский король заработал и без потенциальной битвы с Нганну.