Где смотреть бой Роя Джонса и Энтони Петтиса: 54-летний россиянин против экс-чемпиона UFC

В ночь с 1 на 2 апреля в Милуоки (США) состоится турнир по профессиональному боксу Gamebred Boxing 4, организованный лигой Хорхе Масвидаля. В главном событии вечера в ринге сойдутся легендарный Рой Джонс-младший и экс-чемпион UFC Энтони Петтис. 54-летний Джонс возвращается в ринг после двухлетнего простоя, последний бой ветеран проводил против не менее легендарного Майка Тайсона, правда, тот поединок, в отличие от предстоящего, был выставочным. Энтони Петтис дебютирует в профессиональном боксе, но со стойкой у бывшего чемпиона UFC всё в порядке, поэтому зрителей ожидает яркий бой.
В карде турнира проведут бои и другие легенды смешанных единоборств. В соглавном событии турнира Витор Белфорт встретится с Роналду «Жакаре» Соузой. 14 мая 2016 года состоялся их поединок в UFC, тогда победа досталась Жакаре. Для Белфорта, неплохо дебютировавшего в боксе, это отличный шанс взять реванш. Также бой проведут Жозе Альдо и Джереми Стивенс, которые тоже встречались ранее по правилам ММА: бразильская легенда финишировал соперника в первом раунде на турнире UFC в 2018 году.
Прямая трансляция Gamebred Boxing 4 c главным боем Рой Джонс — Энтони Петтис
Платную трансляцию всех поединков турнира Gamebred Boxing 4 можно посмотреть на UFC Fight Pass. На российском ТВ турнир транслироваться не будет, но мы предоставим ссылку на трансляцию за несколько часов до главного боя.
Когда бой Рой Джонс — Энтони Петтис
Начало турнира — в 2:00 мск, основной кард начнётся в 4:00. Джонс и Петтис выйдут в ринг не раньше 6:00 мск.
Полный кард турнира:
- Рой Джонс-младший — Энтони Петтис
- Витор Белфорт — Роналду Соуза
- Жозе Альдо — Джереми Стивенс
- Кларенс Бут — Луис Фелисиано
- Дэвин Кушинг — Дэмиан Марчиано
- Перл Гонсалес — Джина Мазани
- Диллон Клеклер — Джош Бёрнс
- Маркус Перес — Джо Риггз
- Энди Нгуен — Би Нгуен
- Даниэль Кохен — Даниэль Винн
- Роберто Армас — Хавьер Замаррон
- Кейд Хоувелл — ТБА.
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Прогнозы на бой Рой Джонс-младший — Энтони Петтис
Рой Джонс выходит на поединок в качестве фаворита, многие эксперты также склоняются к победе легендарного боксера.
Тренер непобежденного российского боксера Магомеда Курбанова Мирхаким Сабуров уверен в Рое Джонсе.
— Я думаю, что Рой Джонс легко выиграет у Петтиса. Он в отличной форме. Бой будет не длинным, если я не ошибаюсь – шестираундовым. Петтис, на мой взгляд, не владеет особым нокаутирующим ударом. У него есть нестандартные движения, действия. Но Рой Джонс ведь опытный, он всё видит. Пропустит раз, два – и приноровится. И исход будет в пользу него, — сказал Мирхаким Сабуров.
А вот тренер Магомеда Исмаилова Рамазан Исмаилов считает, что не все так однозначно.
Старый человек. 54 года. Точка невозврата пройдена. Петтис — молодой. Джонс был боксером от Всевышнего. Если он будет хотя бы бледной копией себя прежнего, Петтису придется трудно. Но возраст не позволяет оценить кондиции Роя. Если Джонс победит, будет вау-эффект. Даже Бернард Хопкинс продержался до 50 лет, а потом проиграл нокаутом, — приводит слова Рамазана Исмаилова Metaratings.
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