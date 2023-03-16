Зачем Рою Джонсу бой с Петтисом? Ведь гонорара на услуги доктора может не хватить

1 апреля в Милуоки (США) пройдёт боксёрский турнир лиги бойца UFC Хорхе Масвидаля — Gamebred Boxing 4. В главном событии вечера ринг разделят легендарный боксёр Рой Джонс-младший и экс-чемпион UFC Энтони Петтис. И анонс этого боя, мягко говоря, вызывает вопросы.

Ни для кого не секрет, что пик Джонса остался где-то далеко в прошлом. В том прошлом, когда Рой играючи побеждал всех подряд, становился чемпионом мира в четырёх весовых категориях и навсегда вписал своё имя в историю этого вида спорта. 75 боёв, 66 побед — с величием Роя Джонса-младшего трудно спорить. Да никто и не собирался.

Дело в другом. Сейчас Джонсу 54 года, его последний профессиональной бой состоялся пять лет назад (оставляем за скобками выставочный поединок с Майком Тайсоном в 2020-м). Он значительно прибавил в весе и потерял, пожалуй, свое главное оружие — скорость. Форма Роя уже три года назад вызывала определённые сомнения: на фоне более возрастного и при этом более рельефного Майка Тайсона Джонс с небольшим животом вместо пресса смотрелся забавно.

Да и нет у нас уверенности в том, что Рой постоянно тренируется, а даже если он и тренируется, вряд ли делает это с необходимой самоотдачей. Вновь возвращаясь к спаррингу (иначе не назвать) с Железным Майком, мы невольно вспоминаем тот темп, в котором работали ветераны. Он ветеранским и был по своей сути. И мы нисколько не против таких выступлений. Для фанатов ностальгия, для боксёров — хорошая прибавка к пенсии. Но не в этот раз…

Бой Майка Тайсона и Роя Джонса Фото: JOE SCARNICI/GETTY IMAGES

В соперники легенде бокса дали дебютанта профессионального ринга, но далеко не новичка в единоборствах. Вряд ли таковым можно назвать экс-чемпиона UFC в лёгком весе Энтони Петтиса. Парню с говорящим прозвищем Шоу тайм 36 лет, и он по-прежнему активен. У Энтони контракт с PFL, где последний бой он провёл летом 2022 года в рамках Гран-при организации. В лучшие годы Петтис феерил в сильнейшей лиге мира, становился чемпионом и защищал титул, устраивал по-настоящему яркие и беспощадные поединки, за которые неизменно получал бонусы от организации.

По словам Хорхе Масвидаля, поединок Джонс – Петтис будет не выставочным, а профессиональным. И это уже не удивляет, а пугает. В проведении показательного поединка просматривалась бы хоть какая-то логика. Джонс, который всю карьеру работал на своё имя, вправе рассчитывать на то, что теперь это имя будет работать на него и приносить доход. Если у зрителей есть интерес к подобного рода боям и они хорошо продаются — то почему бы, собственно, и не выйти в ринг, даже в 54 года, и в режиме хорошего спарринга не устроить шоу с более молодым соперником.

Но если бой действительно будет проходить, что называется, в полную силу, то здесь Джонсу вряд ли можно позавидовать. Из 25 побед Петтиса в ММА 11 были одержаны нокаутом. Энтони «ронял» пикового Тони Фергюсона, устроив с ним кровавую бойню в октагоне. Петтис поднимался в весе и отправлял одним ударом в нокаут крепкого Стивена Томпсона, который ни до, ни после этого нокаутами не проигрывал. Ударную мощь Энтони Петтиса ощущали на себе все его соперники, которые были гораздо конкурентнее, чем 54-летний Джонс.

Зачем Рою Джонсу бой с Петтисом? Фото: Jeff Bottari/Getty Images

Конечно, Петтис тоже далёк от своей идеальной формы и находится в стадии завершения профессиональной карьеры. Но надо понимать, что Энтони постоянно в тренировочном процессе, проводит сборы, поддерживает форму, чего нельзя сказать о Джонсе. Да, бой будет проходить по правилам бокса, и это для Петтиса в новинку, в отличие от опытного Джонса. Да, Рой за счёт клинча, боксёрского интеллекта, возможно, сможет какое-то время достойно продержаться в ринге. Да, у бойцов разные весовые категории, и здесь преимущество на стороне Джонса.

Но 18 лет разницы в возрасте в любом случае дадут о себе знать. Если бой будет без каких-либо заранее обговорённых условий, то нет сомнений, что Рой получит огромный урон, а это может привести к довольно печальным последствиям. В таком случае возникает другой вопрос: для чего этот поединок Джонсу? Ответ очевиден — чек. Но неужели у легендарного боксёра настолько всё плохо с финансами, что он готов выйти в ринг против мощного бойца, который годится ему в сыновья, и в свои 54 года рисковать собственным здоровьем? На этот вопрос ответ знает только сам Рой Джонс-младший.