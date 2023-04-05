Зачем Немков идёт на сокрушительного Штыркова?

У Уральского Халка пять побед подряд, у брата чемпиона Bellator — четыре боя за 3,5 года.

13 мая в Екатеринбурге состоится юбилейный номерной турнир по смешанным единоборствам RCC 15. В главном событии вечера встретятся два топовых российских полутяжеловеса — Иван Штырков и Виктор Немков. При этом поединок состоится в промежуточном весе — до 98 кг.

Этот бой раскручивали уже давно, в RCC трижды пытались организовать поединок, но каждый раз по тем или иным причинам он срывался. Теперь контракты на руках, а значит, 13 мая нас ждёт мощное событие.

Штырков перезапустился после поражения от Магомеда Исмаилова по правилам ММА в конце 2020 года. Он одержал две победы над крепкими бойцами ACA Муратом Гуковым и Артуром Астаховым, после чего вернулся в Екатеринбург и продолжил победную серию. Под «колотухи» Уральского Халка попали Михаил Колобегов и Насрудин Насрудинов, с обоими он разобрался меньше чем за шесть минут в сумме. В последнем своём поединке по ММА Иван провел трëхраундовую битву с экс-топом ACA Асылжаном Бакытжанулы, яркий бой с мощными разменами завершился победой Штыркова единогласным решением судей.

Виктор Немков на год старше Штыркова. Ему 36 лет, и, в отличие от Ивана, в последних четырёх поединках Виктор одержал только две победы: одну над 39-летним Леонардо Гимараешем, другую — над Станиславом Горшечниковым, который подошел к тому бою с рекордом 8-3. Но Немков выступал в PFL и Bellator, где достаточно высокий уровень оппозиции.

В последнее время Виктор дерётся крайне редко: между боями с Гимараешем и Горшечниковым был годовой простой. А за последние 3,5 года в профессиональных ММА Немков-старший провёл всего четыре боя. Для примера: у его будущего соперника за этот же период девять поединков.

Зато Виктор активно выступает в боевом самбо. В ноябре он выиграл чемпионат мира, который проходил в Бишкеке, а совсем недавно в Перми выступил на чемпионате России, где стал вторым, уступив в финале Абдулхалиму Джаватханову.

За Иваном Штырковым — домашние стены, которые всегда придают ему дополнительную мотивацию, и, конечно, сумасшедшая текущая форма. В начале марта Иван провел шестираундовый бой с Магомедом Исмаиловым, показав всем хейтерам, что с дыхалкой у него всё в порядке. Ну а последние выступления по ММА говорят сами за себя: Иван действительно выглядит устрашающе.

За Виктором Немковым — опыт: в его активе 41 бой против 25 у Штыркова. Но здесь стоит сделать оговорку: из 40 боев восемь Виктор проиграл, причём проигрывал и нокаутом, и сабмишеном, и решением. Иван же проиграл всего два боя: решением Магомеду Исмаилову и удушающим Ясубею Эномото. Для поединка со швейцарским самураем Штырков залез в средний вес и выглядел просто ужасно плохо.

Ну и, конечно, за Виктором Немковым не просто опыт, а опыт его команды. Младший брат Вадим хоть и сконцентрирован на предстоящем титульном поединке с Йоэлем Ромеро, но советы Виктору обязательно даст. Кстати, Вадим уже заявил, что постарается приехать в Екатеринбург, чтобы поддержать брата. Да и, в конце концов, без Вадима в команде Виктора полно профессионалов, которые могут грамотно подготовить его к бою со Штырковым.

Штырков и Немков похожи стилями. Оба — базовые самбисты. И тот, и другой вполне могут побороться, но при этом обладают хорошими навыками в стойке. Особенно Штырков: если он доносит свой размашистый удар до цели, редко кто остаётся стоять на ногах. Интересно, какой план на поединок предложат друг другу бойцы, но в любом случае это будет яркое событие в мире российских ММА.