Роковая ошибка Нганну. Малыхин объяснит миру, чего стоят звёзды UFC

Фрэнсис Нганну покинул UFC в январе. И на протяжении четырёх лет он активно вёл переговоры с другими топовыми промоушенами. Быстро стало понятно, что основным камнем преткновения становятся деньги. Именно финансы заставили Хищника покинуть лучшую лигу на планете. Но, видимо, экс-чемпион UFC в тяжёлом весе наконец-то нашёл свой новый «дом».

Президент промоушена One Championship Чатри Ситйодтонг намекнул, что совсем скоро Нганну поставит подпись под контрактом. Управленец уверен – Хищник согласится на условия, которые были предложены: «Думаю, то, что предложу я, должно сработать. Это должно сработать для нас. Скоро все услышат большие новости о Фрэнсисе».

Видимо, Нганну действительно остепенился. Он на протяжении длительного времени ждал организации поединка с Тайсоном Фьюри. Но Цыганский король занимается своими делами, следующий бой у него уже запланирован. Поэтому Фрэнсису пора начинать зарабатывать. В UFC для него путь закрыт, поскольку президент промоушена Дана Уайт серьёзно обиделся на Хищника. И на одной из пресс-конференций он открыто заявил – никакого возвращения не будет! Поэтому бойцу пришлось согласиться на условия One.

В новом для Нганну промоушене его уже ждёт наш чемпион – Анатолий Малыхин. И россиянин воодушевлён последними новостями: «Наконец-то Нганну понял, где лучшие тусовки — у нас в ONE Championship. Я жду его, а его ждёт тяжёлый вечер, если он подпишет контракт с ONE. Буду первым, кто встретит его, и обещаю, что этот бой вам запомнится надолго. И, как всегда, Нганну ждёт попадание в мои хайлайты. В любом направлении я лучше».

Есть целый ряд причин, по которым Малыхин должен разбирать Фрэнсиса на части. Бывший чемпион UFC не дрался больше года. Кроме того, в свои 36 лет Нганну испытывает большие проблемы со здоровьем. Больные колени уже не позволят комфортно чувствовать себя в борьбе. А в стойке Анатолий выглядит быстрее, в ударной мощи ничем не уступает Хищнику. При таких вводных россиянин, который обладает лучшим тонусом и более молод, имеет отличные шансы похоронить карьеру стареющего африканца.

Нет никаких сомнений, что Ситйодтонг и One Championship работают над подписанием контракта именно для того, чтобы организовать бой Хищника с великаном из России. И отрадно, что именно наш соотечественник выглядит фаворитом в этом противостоянии. Но расслабляться совершенно точно не стоит. Победа может очень сильно повысить значимость Малыхина в мировых смешанных единоборствах.