До боя с Махачевым всего две победы. Царукян напролом идёт к чемпионскому реваншу мечты

В ночь на 30 апреля в Лас-Вегасе (штат Невада, США) состоится один из самых ожидаемых поединков этого месяца. На турнире UFC Fight Night 223 амбассадор PARI Арман Царукян (19-3) впервые в карьере выступит в главном бою вечера. Соперником россиянина станет опасный бразилец Ренато Мойкано Карньеро.
Ахалкалакец основную часть своего тренировочного лагеря проводил на Кубани. В Сочи Арман провёл месячный сбор с основным составом сборной России по вольной борьбе, ну а сейчас идут последние доводки в Краснодаре, где и живёт боец. «Чемпионат» пообщался с российской звездой UFC и узнал о подробностях подготовки, плюсах и минусах жизни в Краснодаре, а также о том, когда планирует взять реванш у Ислама Махачева.
— Начнём с лагеря. Насколько вы довольны? В Краснодаре не очень хорошая погода, конец зимы – начало весны, дождливо, прохладно. Это каким-то образом на вас сказалось?
— Нет, наоборот. Погода очень хорошая для меня. Не жарко, не холодно. Приятная погода, свежо. Выходишь с тренировки и не потеешь, как летом. Осень и весна для меня – самое приятное время для подготовки.
— Вам не утомительно перемещаться по Краснодару из-за пробок?
— Пробки утомляют, очень сильно утомляют. Но других вариантов нету. Конечно, хорошо было бы, чтобы всё было в одном месте. И жильё, и тренировки. Но что есть, то есть. В будущем хотим открыть свою школу. И уже будем тренироваться в одном месте.
— А школа будет где-то в том районе, где вы живёте?
— Нет, она будет в центре. На Северной улице.
— Что касается погоды, вы до этого готовились в Таиланде. Пётр Ян говорил, что его лагерь должен быть на Сиамском заливе. Для вас этот вопрос не принципиален?
— Нет, мне не принципиально, где готовиться, как готовиться. Главное, чтобы были люди рядом, тренеры. И всё. А так без разницы – в Таиланде, России или Америке. Главное, чтобы тренерский штаб и спарринг-партнёры были рядом.
Арман Царукян
Фото: UFC Russia
— Вы рассказывали о спаррингах с бойцами сборной. Как это получилось?
— Ну, это работает так. Нужно выходить на главного тренера сборной России. И если он даст добро, чтобы ты был подключённый, то всё будет хорошо. И я уже не раз проходил с ними сборы. Они знают, что я умею бороться, не «якорь». Из-за этого они меня допускают к ним.
— То есть вы работаете по их плану-схеме?
— Да, работаю больше по их плану. Просто подключаю свои тренировки. Но акцент делаю на вольную борьбу. Я остался очень доволен этим сбором.
— Что касается предстоящего боя. Вы, с точки зрения технического оснащения, боец сбалансированный. Что касается Мойкано, он часто в критический момент сваливается в борьбу. Можно ли предположить, что у вас есть два плана, и какой из них вы бы предпочли?
— Если почувствую, что могу сделать тейкдаун и законтролить, сделаю. Я не боюсь его партера. Если будет всё получаться в стойке, буду работать в стойке, без борьбы.
— Насколько тяжело и опасно рубиться в стойке с парнем, у которого размах рук на 10 сантиметров больше, чем у вас?
— Не опасно, если ты знаешь правильные углы, не стоишь на его дистанции. Но если работать на его дистанции, то, конечно, опасно. У него рычаги длиннее. Нужно свою дистанцию подбирать и на ней работать.
— Вы считаете, что ваш футворк лучше?
— Да, абсолютно.
— Насколько эта антропометрия помогает работать в партере?
— Им легче удушающие делать, руками ты достаёшь до своего бицепса. Рост практически везде хорош, кроме вольной борьбы. Легче сделать тейкдаун высокому, чем низкому. Пройти в ноги проще. А в MMA – это преимущество. Руки длиннее, ноги длиннее, болевые легче делать высокому. Просто с тейкдаунами чуть проблема.
— Учитывая, что вы уже сражались с Махачевым, можно ли сказать, что Мойкано самый опасный из последних соперников?
— Не считая Махачева? Мойкано – не самый опасный. У меня были соперники намного опаснее и техничнее. Меня расстроило, что дали именно такого соперника. Но больше никто не соглашался. И мне пришлось принимать вызов, чтобы не простаивать.
— Порье и Гэтжи очень долгое время находятся в топе дивизиона. Почему так получается, что происходит с дивизионом?
— Ну, они там и будут. Потому что дерутся друг с другом. Если они будут драться с кем-то из топ-15, то могут слететь вниз. А топы дерутся только между собой. А вообще – конкуренция бешеная. Любой может выиграть. Просто они дерутся в основном между собой. И опять Порье и Гэтжи будут драться.
— Как считаете, с чем это связано? Это инициатива лиги? Может, продвигать других парней – Физиева, Дариуша?
— У Физиева был шанс, он им не воспользовался. Ему не хватило выносливости. Он говорил, что именно это – его сильная сторона? Говорить можно многое, а делать – мало.
— Вы перед боем с Мойкано ведёте себя крайне сдержанно и спокойно. Ваша позиция сейчас такая – молча делать свою работу?
— Не прям молча. Буду говорить то, что чувствую. Но жёсткого трэш-тока нет. Это не принципиальная позиция. Но на данный бой я считаю это не нужным. Здесь нужно просто выйти и сделать своё дело.
— Вы чувствуете, что сейчас руководство лиги даёт шанс бойцам быстро добираться до титульников?
— Конечно, конечно. Если ты будешь выигрывать бои, то получишь этот шанс.
— На ваш взгляд, чем закончится поединок Оливейры и Дариуша?
— Я склоняюсь больше к Дариушу. Так как он более мотивирован. У него не было титула, он шёл к этому столько лет. Он отдастся на 100%, чтобы побороться за титул.
— Вы один из самых молодых бойцов в топе дивизиона. Как считаете, сколько ещё боёв нужно забрать, чтобы получить титульный шанс?
— Два. Включая Мойкано.
— Есть ли у вас интерес на реванш с Махачевым в ближайшее время?
— Есть и желание, и необходимость. Потому что он – чемпион. А я хочу стать чемпионом.
— А есть ли у Махачева перспективы перейти в полусредний дивизион?
— У него хорошая антропометрия. Так что, думаю, он может там хорошо себя зарекомендовать.
— А что касается Хамзата Чимаева. Бёрнс показал, что тот не монстр. Как вы считаете, насколько он готов драться с настоящими топами?
— Я думаю, он готов к большим вызовам. Он может свободно конкурировать со всеми и успешно драться за пояс.
— Вы высоко оцениваете Сашу Волкова. Но сейчас из россиян в тяжах самый хайповый боец – Сергей Павлович. У кого из этих ребят есть больше шансов встретиться с Джоном Джонсом?
— У Павловича. Если он выиграет у Блэйдса – получит титульный шанс.
— Есть ли смысл в бое Джонса и Миочича со спортивной точки зрения?
— Ну, это был бы интересный бой. Мне – точно. Миочич много раз защищал свой титул. Для Джонса это не было бы лёгкой прогулкой.
Пётр Ян и Арман Царукян
Фото: UFC Russia
— А как вы оцениваете его возвращение? Никто не понял, что принёс с собой Джонс. Это так быстро произошло.
— Он сделал всё, что ему было нужно. Вышел и резко выиграл. Ган очень плохо был готов к этому бою. Я вообще не мог представить, что он мог выиграть Джонса. Уровень разный.
— Вы нигде не рассказывали, почему отказались от австралийского лагеря с Волкановски. Дело только в том, что вы боец топ-уровня, а Александр – не друг, чтобы туда ехать?
— Ну, конкретного предложения не было. Они только говорили, что хотят, чтобы я приехал. Но хотеть – мало.
— Анатолий Малыхин, обсуждая поражения Петра Яна, заявил, что поедет с ним на следующий бой. Как считаете, поможет ли это?
— Я думаю, что да. Так как он хорошо разбирается в борьбе. Он бы хорошо помог Пете.
— Что касается угловых, многие говорили об этом, проецируя на Петра. Как вы считаете, насколько это влияет на бойца, когда из угла мат, а не грамотный подсказ?
— Конечно, влияет. Со стороны виднее намного сильнее. Так что если бы кто-то был из главных тренеров, всё совсем бы было по-другому. Малыхин реально может помочь толковыми советами.
— Сейчас азиатские промоушены активно сражаются за Нганну. И один из вариантов в One – бой с Малыхиным. Как считаете, чем он может завершиться?
— Либо Нганну отправит в нокаут, либо Анатолий его заборет и не даст встать вообще, забьёт его голову в канвас. Если Малыхин сразу начнёт переводить, то ничего не будет, Малыхин легко выиграет. А если попытается проверить свою стойку, то там чуть будет опасно.
— Вы вызывали Майкла Чендлера на бой. У вас были какие-то непосредственные контакты с его командой?
— Он сказал, что хочет драться с Конором. И на этом всё закончилось.
— Верите ли вы, что Конор захочет вернуться в UFC в роли бойца?
— Думаю, он захочет ещё пару раз подраться. В конце лета – начале осени подерётся с Чендлером.
— Вы, и не один вы, высказывали, что допинг-офицеры зачастую сильно докучают бойцам. Сильно ли они вам мешают на данный момент?
— За этот год меня проверили, наверное, раз 10.
— А Конор до сих пор не в пуле USADA, как он собирается решать эту проблему?
— У него нет контракта с UFC. Будет контракт, он будет в пуле. Пройдёт полгода — и будет драться.
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