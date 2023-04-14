Реванш с Гамротом или наказание для обидчика Махачева? У Царукяна будет новый соперник

В ночь с 29 на 30 апреля в Лас-Вегасе (штат Невада, США) пройдёт турнир UFC Fight Night 223. Россиянин Арман Царукян должен был подраться в главном бою вечера с бразильцем Ренато Мойкано Карньеро. Поединок вызывал особый интерес и потому, что оба соперника активно работают над попаданием в топ лёгкого веса. Но Мойкано снялся за две недели до боя. В итоге организация в спешном порядке начала искать нового соперника для Царукяна. И нужно подобрать того, кто согласится выйти на такой опасный поединок на коротком уведомлении.

Стоит отметить, что о соперниках из топ-5 Царукяну прямо сейчас можно даже не думать. Чарльз Оливейра и Бенеил Дариуш проведут претендентский поединок в начале мая. Дастин Порье и Джастин Гэтжи также раскручивают предстоящий бой, на других представителей дивизиона даже не обращают внимание. А Майкл Чендлер занят наставничеством в The Ultimate Fighter. И его ждёт поединок с Конором Макгрегором.

Смотреть нужно на парней, которые расположились ниже в рейтинге. Но не подходит даже шестой номер – Рафаэль Физиев. Он совсем недавно дрался с Гэтжи, поэтому вряд ли успел восстановиться после той зарубы.

А вот дальше идут реальные варианты. И самый оптимальный – Матеуш Гамрот, который расположился на седьмой позиции. А главное, такой поединок представляет серьёзный интерес для самого Армана. Летом прошлого года Царукян сражался с поляком и проиграл единогласным судейским решением. Однако после боя долго рассуждали относительно его справедливости. Многие эксперты отмечали, что Арман ни в чëм не уступал сопернику. Единственное препятствие – Гамрот провёл поединок с Джалином Тёрнером в начале марта. Но ради закрепления успеха он вполне может биться и дважды за два месяца. Отличный вариант практически повторить недавнее достижение Шона Стрикленда.

Ещё один кандидат — Рафаэль дос Аньос, который идёт на девятом месте в рейтинге легковесов. И он выглядит самым вероятным следующим соперником. Бразилец нестабилен, скачет из веса в вес. И с Физиевым выглядел довольно конкурентно. Поэтому, если дос Аньосу предложат зарубиться с Царукяном, он вряд ли откажется. Рафаэль прекрасно понимает, насколько мощным трамплином это может стать.

Есть и ещё один вариант, который может быть интересен Царукяну. На 11-м месте в рейтинге идёт Дэн Хукер. Тот самый, кто совсем недавно предъявлял Исламу Махачеву за капельницы, но доказать свои обвинения так и не смог. Он должен был выступать на UFC 285, но снялся с боя с Тёрнером из-за перелома руки. Теперь же восстановившийся Хукер вполне может выйти на поединок с россиянином, чтобы попытаться круто продвинуться в рейтинге и приблизиться к реваншу с Махачевым.

Царукян может биться и с более слабыми представителями дивизиона. Там и Дрю Добер, и Грант Доусон. Но вряд ли такие варианты интересуют самого Армана. Сейчас он горит желанием в самое ближайшее время получить титульник и реванш с Исламом Махачевым. А реально приблизить к этому может только поединок с Гамротом.