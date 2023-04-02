Конор Макгрегор всё-таки рвётся в бокс. Оно и понятно, там допинг-тестов нет

В ночь с 1 на 2 апреля прошёл турнир по профессиональному боксу Gamebred Boxing 4, организованный лигой Хорхе Масвидаля. В одном из поединков выступил легендарный экс-чемпион UFC Жозе Альдо. Он сразился с Джереми Стивенсом, выдал настоящее зрелище для фанатов. На протяжении всей дистанции боя соперники обменивались мощными выпадами, наносили тяжелейшие удары. В итоге судьи так и не смогли выявить победителя – вынесли ничейный вердикт.
Первым на такой результат отреагировал тот представитель бойцовского мира, от которого вполне этого ожидали. На авансцену вновь вышел неповторимый Конор Макгрегор. Он на своей странице в социальной сети заявил, что рассчитывает на боксёрский поединок с бразильцем: «Я и Альдо должны побоксировать».
Казалось бы, бой с такой вывеской должен быть для Жозе за счастье. Всё-таки это соперничество ведёт свою историю ещё с UFC. И там были такие яркие моменты, от которых буквально захватывало дух. Но реакция Альдо выглядела неожиданно: «У Конора длинный язык. Он всегда говорит много бреда. У него запланирован бой. Конор, закрой свой рот. Мы должны были драться раньше в UFC. Ты сбежал от меня и теперь продолжаешь нести чушь».
Очное столкновение Макгрегора и Альдо случилось в декабре 2015 года. Тогда все ждали сумасшедшей рубки. А в итоге случилось форменное «убийство» в октагоне – роковые 13 секунд для бразильца. Жозе бросился в атаку и пропустил мощнейший удар в челюсть. После такого не было никаких шансов встать.
Права на видео принадлежат UFC. Посмотреть видео можно на YouTube-канале UFC.
А после этого Альдо всеми силами пытался заполучить реванш. Он провоцировал и оскорблял, просил и требовал. Но Конор не видел никакой необходимости в ещё одном поединке. Во-первых, Жозе больше не выглядел статусной фигурой, с которой можно было организовать суперденежный бой. Во-вторых, на горизонте маячили суперзвёзды, что заставило ирландца закрыть глаза на постоянные нападки от бразильца.
Конечно, Альдо может пойти на принцип и не принимать поединок с Макгрегором по правилам бокса. Но Жозе стоит подумать и о себе, и о своих поклонниках. Пока Конор простаивает и воюет с USADA, бразилец активно дерётся и набирается опыта в ринге. Возможный бой – идеальная возможность поквитаться за то самое поражение за 13 секунд. А солидный гонорар станет приятнейшим бонусом.
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