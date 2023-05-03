Лучший нокаутёр мира боится ходить без пистолета? Уайлдера арестовали в США

В современном боксе нетрудно назвать лучшего нокаутёра, во всяком случае, в супертяжёлом весе. Ведь прославленный Деонтей Уайлдер завершил досрочно 42 из 43 выигранных поединков. Хотя Бронзового бомбардировщика не назвать габаритным тяжеловесом, его удары несут в себе невероятную разрушительную мощь. Единственный, кто сумел подняться после пушек Уайлдера и даже победить американца — гениальный Тайсон Фьюри. Что никак не умаляет силы Деонтея.

Вот только даже мощнейший удар на планете не позволяет Уайлдеру чувствовать себя в безопасности. Минувшей ночью бывшего чемпиона мира задержали по обвинению в незаконном хранении оружия. Изначально полиция остановила машину Деонтея из-за глухой тонировки и закрытого номерного знака. Стоило Уайлдеру приоткрыть окно, как вокруг сразу распространился запах марихуаны. Полицейские обыскали машину, и нашли незарегистрированный пистолет девятого калибра.

Деонтея забрали в полицейский участок, где он и провёл ночь. Хорошо ещё, что Уайлдер повёл себя умно: беседуя с сотрудниками полиции, он был максимально вежлив и беспрекословно выполнял все требования. Утром Бронзового бомбардировщика выпустили, но в ближайшее время его ждёт суд. Вряд ли Уайлдеру грозит что-то серьёзное: скорее всего, он отделается штрафом. Декабрьский бой с Энтони Джошуа сорваться не должен.

Уайлдер, кстати, ничуть не стесняется того, что хранил незарегистрированное оружие и попался полиции. И даже бравирует этим в соцсетях: «Я предпочитаю быть в безопасности, нежели сожалеть. Всё». Такой взгляд немного смущает: неужели прославленный боксёр и невероятно сильный человек вынужден носить с собой огнестрельное оружие, чтобы чувствовать себя в безопасности? Наверное, мы просто не понимаем американских реалий и менталитета.