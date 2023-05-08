Звезда UFC устроил пьяное ДТП. Эль Кукуй разнёс два авто и кусался с полицейскими

Тони Фергюсон – один из самых знаковых бойцов в истории UFC. И поэтому крайне обидно, что Эль Кукуй буквально обрастает проблемами. В лучшем промоушене на планете он идёт на серии из пяти поражений. Тони всё чаще проигрывает досрочно, что сказывается и на состоянии здоровья. А ещё, по слухам, Фергюсон имеет большие финансовые проблемы, поэтому пока самовольно покинуть UFC не может. Но трудности преследуют и за пределами октагона.

Эль Кукуй – частый гость психиатрических лечебниц. В его жизни было сразу несколько странных эпизодов. Чего только стоит тот факт, что семья Тони написала на бойца пять заявлений в полицию. Ситуацию удалось замять, но осадок остался. Правда, в последнее время Фергюсон выплёскивал свою агрессию в социальных сетях. Но долго продержаться без громких скандалов и выходок не получилось.

Тони – арестован. Американский ветеран взят под стражу за вождение в нетрезвом виде. В ночь с 6 на 7 мая Фергюсон, управляя своим пикапом, буквально протаранил припаркованные машины. После этого автомобиль бойца перевернулся набок. Но Эль Кукуй был невозмутим. Видимо, такая ситуация для самого американца уже не является удивительной.

На место прибыли полицейские, но и они далеко не сразу смогли усмирить Фергюсона. Тони даже пытался их покусать. Благо всё завершилось без пострадавших. Но проходить тест на наличие алкоголя в крови Эль Кукуй отказался, поэтому был доставлен в отделение полиции. А за выход на свободу был установлен залог – $ 30 тыс.

Если у Фергюсона действительно есть финансовые проблемы, ему стоит больше внимания уделять именно тренировкам и попыткам вернуться в октагон. А пока Тони продолжает сражаться со своими ментальными проблемами. И, видимо, проигрывает. Грустно, что карьера славного бойца катится под откос из-за каких-то сторонних факторов. Остаётся надеяться, что в ближайшем будущем мы всё-таки увидим Эль Кукуя в октагоне.