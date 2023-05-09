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Хасбика и его друзей задержала полиция, составлены административные протоколы, подробности инцидента, видео

«Безудержное веселье по-дагестански». Прямо со свадьбы Хасбика забрали в полицию!
Роман Дёмин
Хасбика и его друзей задержала полиция
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Маленький блогер не в первый раз попадает в отделение.

Хасбик – популярный блогер, который собрал миллионную аудиторию. А ещё он заполучил эксклюзивный контракт с UFC, активно продвигает этот бренд. Но и в неприятные истории россиянин попадает всё чаще. Совсем недавно он подвергся мощной порции критики из-за скандала с кошкой. Кроме того, Хасбик побывал на популярном интернет-шоу – ЧБД. И рассказал, как провёл целые сутки в следственном изоляторе. Видимо, выводов из той самой истории сделано не было.

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Накануне стало известно, что Хасбик вновь оказался в отделении полиции. Об этом сообщила пресс-служба МВД Дагестана. По информации источника, Хасбулла стал участником административного нарушения в Дагестане. Он в компании друзей праздновал свадьбу. Шумные ребята перекрыли дорогу, дрифтовали и били машины. Представители пресс-службы назвали это «Безудержное веселье по-дагестански». А главное, появилась видеозапись инцидента.

На видео хорошо видно, как Хасбик высовывается из окна автомобиля и вступает в перепалку с одним из участников движения. После этого ролик продолжается кадрами из полиции, на которых видно всю группу задержанных лиц. А один из правонарушителей даже попытался объяснить действия компании: «Поехали на свадьбу к другу. Была трасса пустая, начали крутить машины».

Стоит отметить, что никаких серьёзных санкций со стороны полиции не последовало. В отношении компании Госавтоинспекцией МВД Дагестана были составлены административные протоколы по всем допущенным нарушениям. А Хасбик даже успел прокомментировать ситуацию в социальных сетях: «Решили чуть-чуть хайпануть. Чёрный хайп — тоже хайп. Больше такого не повторится. Народ, извиняемся. Чуть поигрались, пришлось ответить».

Хасбик действительно не впервые попадает в ситуацию, когда его задерживает полиция. На ЧБД блогер рассказал, что у его друзей в машине нашли пистолет, а затем его 11 часов допрашивали в отделении. По словам Хасбуллы, всё это случилось после разборки, на которой присутствовали около 40 человек. Любопытно, что во время шоу Хасбик произнёс и очень смешную фразу: «Мы из своих поступков никогда выводы не делаем».

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Будем надеяться, что на этот раз блогер подумает над своим поведением и всё-таки больше не станет совершать правонарушения подобного рода. Потому что в следующий раз подобная история может завершиться менее благополучно. И, помимо штрафа, Хасбика может ждать более серьёзное наказание.

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