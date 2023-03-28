Не стал бить звезду Голливуда, зато накидал Тайсону. Америка восхитила блогера Хасбика

Нравится кому-то или нет, но блогер Хасбик уже прочно стал частью культуры смешанных единоборств. Маленький шоумен подписал рекламный контракт с UFC, футболки с его изображением продаются миллионами, а поиграть за Хасбуллу Магомедова можно даже в компьютерном симуляторе. Дагестанец активно пользуется внезапно упавшей на него славой: путешествует по миру, раздаёт автографы и встречается со звёздами спорта и шоу-бизнеса.
Последний месяц Хасбик изучал США и не скрывал восхищения страной: «Просто знали бы, какие тут добрые и вежливые люди, просто это шок, как они здороваются, как они с людьми обращаются, это просто другой уровень. В Америке сначала спрашивают, потом всё делают. Прежде чем что-то делать, думают. Ни один человек без спроса не подошёл ко мне, вот такие люди заслуживают уважения. Про своих ничего не хочу что-то писать тут, но для себя знаю, что как», — написал блогер в социальных сетях.
Хасбик посетил множество топовых событий. Например, блогер вызвал аплодисменты болельщиков, когда камера поймала его на баскетбольном матче между «Лос-Анджелес Лейкерс» и «Даллас Маверикс». Также Хасбулла пострелял из снайперской винтовки, а потом началось время для встреч с важными людьми. Для начала Магомедов поговорил со своим работодателем — Даной Уайтом. Что обсуждали парни, неясно, но Уайт предоставил блогеру особенный гостиничный номер: внутри было сразу 35 щенков!
Следом встречи с Хасбуллой добился голливудский актёр Марк Уолберг. Артист требовал, чтобы Хасбик дал ему пощёчину, но блогер отказался, предпочтя обнять Уолберга. Зато Майка Тайсона дагестанец не пощадил, шуточно накидав несколько боковых ударов в голову великого боксёра. Тайсон отнёсся к Магомедову очень тепло, буквально затискав гостя своей студии. Что, кстати, вызвало негативную реакцию бойца UFC Шона Стрикленда, который постоянно недоволен тем, что к Хасбику относятся как к ребёнку.
В концовке приведём несколько откровений Хасбуллы из интервью у того же Тайсона: «Люблю на машинах ездить, с друзьями отдыхать. В телефоне лазить. И всё. Какая у меня машина? Escalade. Ещё… не знаю. Мне вот эта машина нравится. Девушки у меня нет, музыку не слушаю».
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