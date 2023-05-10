«У Царукяна все шансы стать чемпионом». Почему боссы UFC тормозят карьеру россиянина?

Кажется, эпопея с поиском нового соперника для Армана Царукяна наконец-то завершилась. Напомним, 26-летний российско-армянский спортсмен 30 апреля должен был встретиться с Ренато Мойкано, но тот снялся из-за травмы. Следом Царукян пытался встретиться с Бенеилом Дариушем, даже получил согласие последнего, но тут против выступило уже руководство UFC. Увы, матчмейкеры приготовили для Армана совсем другого оппонента — скромного Жоакима Силву.

34-летний бразилец выступает в промоушене с 2015 года, но никогда не хватал звёзд с неба. В последних пяти поединках Силва одержал всего две победы, что не помешало ему получить шанс против восьмого номера рейтинга. Жоакима нельзя назвать особо зрелищным или хайповым бойцом: про него знают только преданные фанаты смешанных единоборств. Да, умения Силвы на достаточно высоком уровне, но ничего особенного в этом парне нет. За восемь лет он так и не сумел как следует себя зарекомендовать.

Царукян наверняка деклассирует Силву, которого превосходит абсолютно во всех компонентах. Вот только что это даст россиянину? Победа над бойцом, которого нет даже в топ-15 лёгкого веса — не то достижение, которое требуется Арману. Наш соотечественник изначально был недоволен кандидатурой Мойкано, идущего на 13-м месте в рейтинге. Мойкано слетел, и Царукяну дали ещё менее статусного бойца! Такое ощущение, что UFC специально тормозит карьеру Армана.

Напомним, Царукян дебютировал в промоушене, проиграв в равном бою будущему чемпиону Исламу Махачеву. Следом Арман вышел на серию из пяти побед, которая прервалась только в поединке с Матеушем Гамротом. Многим показалось, что россиянина тогда откровенно ограбили судьи. Следом Царукян одолел Дамира Исмагулова, но продолжает находиться лишь на восьмом месте в рейтинге лёгкого веса. И, если ему продолжат давать соперников вроде Силвы, надолго там останется.

Арман — невероятно сильный спортсмен. У него отличная борьба, могучая выносливость и полный порядок с ударной техникой. По большому счёту у Царукяна нет очевидных слабых мест. За пределами октагона россиянин тоже ведёт себя активно, скучным парнем его не назвать: Арман старается использовать трэш-ток, активно бросает вызовы топовым бойцам. Вот только даже когда те соглашаются подраться с Царукяном, UFC всё равно не даёт Арману шанса проявить себя.

Чемпион ONE Анатолий Малыхин уверен, что Арман уже готов стать чемпионом: «Царукян и меня может победить! Когда вижу, он тренируется, думаю: «Слава богу, что он не в тяжёлом весе выступает». С утра потренируюсь, вечером иду — а он ещё в зале. Говорит, надо пахать. Спасибо, что он не в тяжах! Арман в первой схватке дал Махачеву очень тяжёлый бой, хотя был совсем молод и только залетел в UFC. Сейчас Царукян уже более спокойный боец, у него все шансы стать чемпионом UFC», — рассказывал Малыхин «Чемпионату».

Будем надеяться, что Дана Уайт всё-таки обратит внимание на Царукяна и как можно скорее. Наш соотечественник ещё молод, но уже имеет солидный опыт и готов к большим свершениям. Арману срочно нужен поединок с кем-то из топ-5: только победа над топовым оппонентом даст дорогу к титульному шансу. Будем надеяться, что после победы над Силвой россиянина всё-таки заметят. Для начала нужно как можно ярче разобраться с бразильским середняком.