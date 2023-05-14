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UFC on ABC 4: Жаилтон Алмейда — Жаирзиньо Розенстрайк, результат боя, высказывание бразильца про Хабиба Нурмагомедова

«Хочу сохранить стиль Хабиба». Бразильский тяжеловес копирует Орла и разрывает дивизион
Сергей Сорокин
Жаилтон Алмейда — Жаирзиньо Розенстрайк
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Лишь однажды в UFC соперник Алмейды «дожил» до второго раунда.

13 мая состоялся турнир UFC on ABC 4. В главном бою вечера между собой зарубились Жаилтон Алмейда и Жаирзиньо Розенстрайк. Противостояние тяжеловесов вызывало особенный интерес, поскольку бразилец очень ярко ворвался в лучший промоушен на планете. И он отправил в свою копилку очередную победу, причём сделал это эффектно.

Алмейда с самых первых секунд боя завладел инициативой. Он перевёл дело в партер и начал методично разбивать соперника. В ключевой момент бразилец ушёл за спину к Розенстрайку и провёл шикарный удушающий. Жаилтон действовал выверенно и оформил пятый финиш подряд в пяти боях в UFC.

После поединка Алмейда заявил о своих притязаниях на пояс. А ещё сравнил себя с легендарным Хабибом: «Я очень счастлив. Если вы посмотрите, Хабиб был чемпионом с таким стилем. Я хочу сохранить этот стиль и стать чемпионом. Все говорили, что Розенстрайк был одним из самых опасных парней в дивизионе, он собирался нокаутировать меня. Но всё, что он сделал, это дал мне пару пощёчин. Когда я испытываю давление, никто не может меня достать».

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Алмейда действительно старается копировать Орла. Он шикарно работает в партере. И статистика бразильца выглядит просто восхитительно. Жаилтон – лучший из действующих бойцов по проценту времени контроля – сумасшедшие 93,7%. Для сравнения, у ближайшего преследователя Бартоша Фабинского показатель намного ниже – 79,1%.

Процент времени в позиции сверху также зашкаливает – 88,9%. Такие показатели Хабибу даже и не снились. Всё-таки многие бои он преимущественно проводил в стойке, лишь в нужный момент переводил дело в партер и заканчивал. А Алмейда старается минимизировать возможные атаки соперников. Ведь в тяжёлом дивизионе любой удар может оказаться фатальным. И здесь статистика также фантастическая. В среднем бразилец пропускает всего лишь… 0,08 удара в минуту.

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Алмейда доказывает, что мечты о поясе подпитываются и качественными выступлениями. Сначала он разбил Нассурдина Нассурдинова на Dana White's Contender Series 39. А затем Жаилтон начал буквально катком идти по тяжёлому дивизиону UFC. В первом раунде бразилец финишировал Данило Маркеса, Паркера Портера и Антона Туркаля. Теперь к этому списку добавился и Розенстрайк. И лишь россиянин Шамиль Абдурахимов дожил до второго раунда. Трижды Алмейда финишировал соперников удушающими приёмами, что очень нетипично для тяжеловесов.

Жаилтона ждёт большое будущее в UFC, в этом практически не возникает сомнений. Сейчас он идёт на 12-м месте в рейтинге тяжеловесов, но совершенно точно должен подняться выше после победы над Розенстрайком. Бразилец набрал невероятные обороты и грезит титулом. И на его пути могут встретиться сразу два россиянина – Александр Волков и Сергей Павлович. И это может стать для Жаилтона и его статистики серьёзной проверкой на прочность.

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