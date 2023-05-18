Мага давно не падал? Боксёр-самоучка вызвал на бой олимпийского чемпиона!

Один из самых медийных бойцов России Магомед Исмаилов бросил вызов олимпийскому чемпиону по боксу Евгению Тищенко. Лысый хищник в своих социальных сетях выложил отрывок из интервью Тищенко, где Евгений говорит о том, что у Исмаилова нет шансов против него в поединке по правилам бокса.

«Олимпийский чемпион по боксу Тищенко хочет разделить ринг со мной! По ходу, я и вправду на другом уровне. Женек решил, что в противостоянии со мной можно заработать легкие деньги. Обещаю сделать всё, чтобы они были самыми трудными в его жизни. Если будет правильное предложение, будет ответ «да», — написал Исмаилов.

Началось всё с вечера бокса в Екатеринбурге, который состоялся 7 марта. В главном событии вечера Магомед Исмаилов и Иван Штырков провели шестираундовый бой по правилам бокса, победу в котором одержал Исмаилов. На этом турнире присутствовал Евгений Тищенко, который выразил желание разделить ринг с победителем главной пары.

Эти слова журналисты припомнили Тищенко после его тяжелого поединка с Ивом Нгабу, который состоялся в Екатеринбурге 6 мая. Евгений забрал победу раздельным решением судей, а после боя не упустил возможность подколоть Исмаилова.

«Мне говорили, что Мага хочет подраться. Но я очень сильно сомневаюсь, что он правда хочет. Вот конкретно с ним я бы в кулачном бою сразился, потому что по боксу шансов у него нет»,— сказал Тищенко.

В поединок на кулаках верится слабо, тем более что Мага после просмотра турнира RCC Hard заявил, что в кулачку ни ногой. А вот боксёрский поединок между парнями в Екатеринбурге организовать могут, и он, конечно, вызовет интерес. Но к спортивной составляющей этого боя есть вопросы.

Исмаилов дебютировал в боксе в 2022 году, и три из четырёх последних поединков он провел именно в ринге. Сначала Мага победил 41-летнего экс-претендента на титул чемпиона мира Оланреваджу Дуродолу, хотя считался аутсайдером в том поединке. Дуродола был сам не свой, совершенно не хотел боксировать, а Исмаилов провел отличный бой и забрал победу. После этого Мага в одну калитку разобрался с обидчиком Александра Шлеменко — Александром Иличем, а затем одолел Ивана Штыркова решением судей.

Да, у Маги в боксе рекорд 3-0, но вопросов не вызывает разве что бой со Штырковым. Дуродола был бледной тенью самого себя, поединок с Иличем тоже получился односторонним: серб бегал от Исмаилова по рингу как от огня и проиграл единогласным решением. В боксе Магомед ведёт бой в своём стиле: напирает на соперника, ищет моменты для сближения и взрывается серией размашистых ударов. Конечно, Исмаилов обладает плотным ударом, но вряд ли этот удар можно назвать нокаутирующим. А кроме как победить нокаутом шансов у Исмаилова в поединке с Тищенко практически нет.

Ведь Евгений — профессиональный боксёр с огромным любительским бэкграундом и 13 профессиональными поединками с серьёзной оппозицией. Во-вторых, Тищенко на 21 сантиметр выше Исмаилова, и при желании Евгений просто не подпустит Магу на ближнюю дистанцию, сдерживая его хорошо поставленным джебом. К тому же есть разница в функциональной подготовке. Тищенко спокойно проходит десятираундовые бои, привык к боксёрскому таймингу и раундам по три минуты. Магомед же к поздним раундам начинает тяжело дышать, а если Тищенко набросает ему ударов с дистанции в первой половине поединка, то у Лысого хищника могут возникнуть проблемы.

Разница в боксёрском уровне у Тищенко и Исмаилова, конечно, существенная. У Маги есть характер, благодаря которому он вполне может довести бой до решения судей. Но победить Тищенко, олимпийского чемпиона, который умеет забирать раунды за счёт огромного количества ударов, по очкам практически невозможно. Нет сомнений в том, что бой Тищенко и Исмаилова получится ярким, у Маги иначе и не бывает, но кажется, с победителем всё ясно ещё до боя.