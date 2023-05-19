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АСА 157, где смотреть, прямая онлайн-трансляция турнира, Фролов против Абдулаева, кто фаворит

АСА 157: Фролов надеется попасть в UFC, Абдулаев пришёл за победой в Гран-при! LIVE
Александр Фролов
ACA 157
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В Казани будет крутой вечер единоборств.

Сегодня, 19 мая, в Казани состоится очередной турнир промоушена Absolute Championship Akhmat. В главном бою ACA 157 встретятся Артём Фролов и Шамиль Абдулаев: победитель пройдёт в полуфинал Гран-при среднего веса. В соглавном поединке бойцовского вечера выступят представитель Кыргызстана Алимардан Абдыкааров и бразилец Даниель Джубилеу.

«Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию турнира ACA 157 и всех событий вокруг него.

Давайте вспомним, как ACA могла стать ещё больше
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ACA 157 где смотреть, где покажут турнир Когда начнётся АСА 157 с главным боем Фролов — Абдулаев Полный кард турнира ACA 157
Live Александр Фролов

Дуэль взглядов от главных героев ACA 157

Дуэль взглядов Артёма Фролова и Шамиля Абдулаева перед турниром.

09:22 Александр Фролов

ACA 157 где смотреть, где покажут турнир

Прямую трансляцию бойцовского вечера ACA 157 проведут телеканалы “Матч!” и “Матч! Боец”. Также посмотреть турнир можно на официальном сайте промоушена.

09:22 Александр Фролов

Абдулаев подписал контракт с ONE, но так и не подрался

Шамиль Абдулаев в своё время подписал контракт с элитным промоушеном ONE, но так и не дебютировал в лиге. Помешали травмы и организационные сложности. Сейчас Шамиль заявляет о желании выиграть Гран-при ACA — и забрать солидный главный приз.

09:21 Александр Фролов

Когда начнётся АСА 157 с главным боем Фролов — Абдулаев

Турнир ACA 157 с главным боем Артём Фролов — Шамиль Абдулаев начнётся 19 мая в 19:00 мск.

09:20 Александр Фролов

Фролов упустил шанс попасть в UFC

Несколько лет назад Артём Фролов фактически подписал контракт с UFC, но, как рассказывал потом, “сам упустил свой шанс”. Впрочем, краснодарский боец не теряет надежды попасть в лучший промоушен мира — может, он ещё погремит за океаном?

09:19 Александр Фролов

Полный кард турнира ACA 157

  • Артем Фролов (Россия, 16-0-5) – Шамиль Абдулаев (Россия, 13-1-0);
  • Даниэль де Альмейда (Бразилия, 29-1-10) – Алимардан Абдыкааров (Киргизия, 18-1-7);
  • Артур Астахов (Россия, 21-0-9) – Евгений Ерохин (Россия, 23-0-9);
  • Мухитдин Холов (Таджикистан, 8-0-4) – Игорь Жирков (Казахстан, 13-0-6);
  • Денис Смолдарев (Эстония, 17-0-10) – Матунга Джикаса (Демократическая Республика Конго, 7-0-4);
  • Владислав Янковский (Белоруссия, 9-1-0) – Сергей Калинин (Россия, 8-2-0);
  • Осимхон Рахмонов (Таджикистан, 12-3-0) – Жозе Алешандре (Бразилия, 28-14-0);
  • Сергей Яковлев (Россия, 8-1-4) – Отабек Тохиров (Узбекистан, 7-0-3);
  • Маркос Родригес (Бразилия, 20-0-6) – Низамбек Жунус Ууглу (Киргизия, 10-0-3);
  • Родриго Прайа (Бразилия, 16-0-8) – Ренат Ондар (Россия, 10-0-4);
  • Тамерлан Кулаев (Россия, 11-0-2) – Умиджон Мусаев (Таджикистан, 14-8-0).
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