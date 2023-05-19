В Казани будет крутой вечер единоборств.

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АСА 157: Фролов надеется попасть в UFC, Абдулаев пришёл за победой в Гран-при! LIVE

Сегодня, 19 мая, в Казани состоится очередной турнир промоушена Absolute Championship Akhmat. В главном бою ACA 157 встретятся Артём Фролов и Шамиль Абдулаев: победитель пройдёт в полуфинал Гран-при среднего веса. В соглавном поединке бойцовского вечера выступят представитель Кыргызстана Алимардан Абдыкааров и бразилец Даниель Джубилеу.

«Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию турнира ACA 157 и всех событий вокруг него.