АСА 157: Фролов надеется попасть в UFC, Абдулаев пришёл за победой в Гран-при! LIVE

Сегодня, 19 мая, в Казани состоится очередной турнир промоушена Absolute Championship Akhmat. В главном бою ACA 157 встретятся Артём Фролов и Шамиль Абдулаев: победитель пройдёт в полуфинал Гран-при среднего веса. В соглавном поединке бойцовского вечера выступят представитель Кыргызстана Алимардан Абдыкааров и бразилец Даниель Джубилеу.
«Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию турнира ACA 157 и всех событий вокруг него.
Дуэль взглядов от главных героев ACA 157
Дуэль взглядов Артёма Фролова и Шамиля Абдулаева перед турниром.
ACA 157 где смотреть, где покажут турнир
Прямую трансляцию бойцовского вечера ACA 157 проведут телеканалы “Матч!” и “Матч! Боец”. Также посмотреть турнир можно на официальном сайте промоушена.
Абдулаев подписал контракт с ONE, но так и не подрался
Шамиль Абдулаев в своё время подписал контракт с элитным промоушеном ONE, но так и не дебютировал в лиге. Помешали травмы и организационные сложности. Сейчас Шамиль заявляет о желании выиграть Гран-при ACA — и забрать солидный главный приз.
Когда начнётся АСА 157 с главным боем Фролов — Абдулаев
Турнир ACA 157 с главным боем Артём Фролов — Шамиль Абдулаев начнётся 19 мая в 19:00 мск.
Фролов упустил шанс попасть в UFC
Несколько лет назад Артём Фролов фактически подписал контракт с UFC, но, как рассказывал потом, “сам упустил свой шанс”. Впрочем, краснодарский боец не теряет надежды попасть в лучший промоушен мира — может, он ещё погремит за океаном?
Полный кард турнира ACA 157
- Артем Фролов (Россия, 16-0-5) – Шамиль Абдулаев (Россия, 13-1-0);
- Даниэль де Альмейда (Бразилия, 29-1-10) – Алимардан Абдыкааров (Киргизия, 18-1-7);
- Артур Астахов (Россия, 21-0-9) – Евгений Ерохин (Россия, 23-0-9);
- Мухитдин Холов (Таджикистан, 8-0-4) – Игорь Жирков (Казахстан, 13-0-6);
- Денис Смолдарев (Эстония, 17-0-10) – Матунга Джикаса (Демократическая Республика Конго, 7-0-4);
- Владислав Янковский (Белоруссия, 9-1-0) – Сергей Калинин (Россия, 8-2-0);
- Осимхон Рахмонов (Таджикистан, 12-3-0) – Жозе Алешандре (Бразилия, 28-14-0);
- Сергей Яковлев (Россия, 8-1-4) – Отабек Тохиров (Узбекистан, 7-0-3);
- Маркос Родригес (Бразилия, 20-0-6) – Низамбек Жунус Ууглу (Киргизия, 10-0-3);
- Родриго Прайа (Бразилия, 16-0-8) – Ренат Ондар (Россия, 10-0-4);
- Тамерлан Кулаев (Россия, 11-0-2) – Умиджон Мусаев (Таджикистан, 14-8-0).
- 19 мая 2023
-
10:41
-
10:10
-
09:55
-
09:50
-
09:19
-
01:59
- 18 мая 2023
-
23:58
-
23:39
-
22:54
-
22:45
-
21:27
-
19:21
-
19:12
-
18:28
-
18:09
-
17:41
-
17:26
-
17:25
-
16:55
-
16:25
-
15:22
-
14:40
-
14:23
-
13:55
-
13:42
-
12:55
-
12:11
-
11:34
-
11:26
-
10:52
-
10:12
-
09:50
-
09:38
-
09:22
-
08:55