Камил уйдёт в медиафутбол? Владелец АСА готовит сенсацию года!

Конец декабря редко балует любителей смешанных единоборств интересными новостями: турниры заканчиваются, другая активность тоже снижается — всем нужно отдыхать. Но тут в мире российского ММА разорвалась настоящая информационная бомба — один крупный промоушен решил поглотить другой. Оказывается, боссы ACA ведут переговоры по покупке знаменитой организации AMC Fight Nights! Мало кто сомневается, что Майрбеку Хасиеву удастся приобрести поднадоевшего конкурента — слишком велика сейчас финансовая разница между промоушенами.
AMC Fight Nights существует уже 12 лет, успев блестяще себя зарекомендовать перед болельщиками. Большинство знаковых российских боёв были организованы именно Fight Nights: не будет преувеличением сказать, что этот промоушен сыграл решающую роль в развитии рынка отечественных смешанных единоборств. Хотя организации приходилось переживать очень разные времена: потеря спонсоров и финансовые проблемы случались с AMC регулярно. Вот и сейчас Fight Nights находится не в лучшем положении.
У промоушена осталось слишком мало действительно топовых бойцов. Да, есть Григорий Пономарёв, Вагаб Вагабов и другие звёзды, но сравнивать с былым раздольем невозможно. Качество и количество турниров тоже неуклонно падает. А вот ACA, ведомая Майрбеком Хасиевым, с каждым годом лишь укрепляет своё финансовое и спортивное положение. Раньше чеченский промоушен находился на вторых ролях, но теперь именно АСА, наравне с екатеринбургской RCC, крепко держит лидерство в российском ММА.
В какой форме планируется осуществить поглощение, если оно действительно произойдёт, пока неясно. Но вряд ли консервативные руководители ACA допустят существование Fight Nights даже в качестве откровенно вассальной организации. Скорее всего, легендарный промоушен будет закрыт, а все его спортсмены смогут легко перебраться под крыло АСА. Да, это усилит организацию Хасиева, но для отечественного спорта снижение конкуренции между промоушенами — это скорее минус, нежели плюс.
Камил Гаджиев
Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»
Что ещё огорчает, так это возможная судьба Камила Гаджиева. Харизматичный и умный функционер — настоящий Дана Уайт отечественного разлива, с поправкой на местные реалии и другой финансовый уровень. У Гаджиева невероятное чутьё на талантливых спортсменов и прибыльные схватки. При этом Камил весьма амбициозен — и вряд ли согласится играть второстепенную роль в ACA. Скорее всего, промоутеру придётся радикально сменить сферу деятельности. Например, сконцентрироваться на футбольной команде — ведь в медиафутболе Гаджиев уже тоже успел пошуметь. Ждём, что будет дальше.
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