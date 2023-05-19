«Ломаченко дерётся за деньги, он не победит Хэйни». Бабанин — про главные темы в боксе

6 мая на многотысячной арене КРК «Уралец» в Екатеринбурге Максим Бабанин в блестящем стиле разбил Юрия Быховцева. Теперь волгоградский боксёр отдыхает и готовится к новым спортивным вызовам. Мы поговорили с ним о самых интересных событиях в мире любительского и профессионального бокса, обсудили ожидаемые поединки и резонансные новости.

– Каким получился минувший чемпионат мира по боксу для нашей сборной?

– Знаете, очень мало смотрел чемпионат мира. За исключением полуфиналов-финалов, а также определённых пар. Смотрел бои Имама Хатаева, свой вес. Ну и, наверное, всё. Честно сказать, из 13 весовых категорий результат – так себе. Очень расстроился, что Имам проиграл в полуфинале.

Очень радостно за Муслима Гаджимагомедова и Шарабутдина Атаева. Молодцы пацаны. У Муслима опыт очень большой, ему не привыкать выигрывать чемпионаты мира. Шарабутдин – молодец. Доказал, что он лучший. А такие молодые пацаны, как Шумков, Худоян, пока прыгнули выше головы. Дальше они подрастут, наберутся опыта. И тогда будут ещё лучше.

– Григорий Дрозд заявил, что у сборной хорошие шансы удачно выступить на Олимпиаде, если будет получен допуск. Ваше мнение на этот счёт?

– Если отталкиваться от ситуации, что Россию допустили к чемпионату мира, да ещё и с флагом, то это суперрезультат. А если брать во внимание то, что было 13 весовых категорий… Россия – очень большая страна. У нас был чемпионат мира, когда я боксировал, тогда были три первых места и одна бронза. Как минимум чемпионов у нас было больше.

Возвращаемся к тому, когда Олимпиада. Она в 2024 году. Есть время подготовиться, набраться уверенности. Зная, что на чемпионате мира ты был третьим, можно подвести себя к Олимпиаде и показать другой результат. Заметьте, что в 2019 году весовых категорий было не 13. А чемпионов было больше.

– Есть ли реальные шансы, что в 2024 году парней пустят на Олимпиаду?

– Шансов, наверное, не очень много. Умар Кремлёв очень сильно старается. Именно Умар Назарович и все, кто принимает участие в боксе, очень стараются. Поэтому шансы – 50 на 50, что попадут.

– По поводу вашей карьеры. Вы провели поединок под эгидой RCC. Как всё прошло, вы довольны?

– Я уже боксировал в RCC. Поэтому нельзя сказать, что для меня это была какая-то другая обстановка. Но есть определённые моменты выхода в ринг, в большой зал. Хотя не так много народу было, потому что я дрался во второй паре, а их было 11. В основной массе люди начали к этим боям подтягиваться. Было очень хорошо, мне понравилось.

Что касается подготовки, может быть, складывалось всё хорошо, но состояние было не оптимальным. Для Юры это была хорошая проверка на прочность. Думаю, что всё нормально сложилось.

Максим Бабанин Фото: Из личного архива Максима Бабанина

– Два последних боя получились крайне резонансными с точки зрения судейских решений. Вы находились прямо на арене, что можете сказать на этот счёт?

– Моё мнение вас не удивит. Все считают, что Мага проиграл, Женя отбоксировал нормально. Мы разговаривали с Кадушиным, моим другом и тренером. Он говорит, что у нас все запоминают концовку. Это нормальное явление. Тищенко выиграл первые пять раундов и проиграл концовку. По концовке люди запомнили, что Женя проиграл. Но Кадушин сказал, а я согласился, что реальный счёт этого боя – 96:94 в пользу Тищенко.

Про Магу… Я с ним общаюсь. Не скажу, что мы друзья. Но когда в Екатеринбурге готовились и занимались, я всегда ему говорил, что нужно относиться к боям посерьёзнее. Соперники как минимум становятся мастеровитее. Тебе привозили «мешков» до этого, а теперь соперники всё лучше и лучше. Отношение к тренировкам, естественно, улучшается. Я так же могу сказать и про себя. Сегодня я дерусь с Быховцевым, завтра – с Уайтом. Отношение к нему должно меняться. Поэтому, видимо, здесь недооценили, как обычно. В профи такое не прокатывает. Поэтому и результат такой.

– Какие у вас планы на ближайшее будущее, к чему готовитесь?

– Пока тишина, но предложения есть. Причём они очень неплохие. С русскими боксёрами. По времени рассчитываю вернуться в конце июля – начале августа. Проведу восьмираундовый бой. Если будет всё нормально, то следующий поединок — на конец сентября – начало октября. Либо чуть раньше июля и конец сентября.

– На этой неделе состоится поединок Ломаченко и Хэйни. Чего вы ждёте от этого боя?

– Если честно, Вася уже возрастной боксёр. Я думаю, что там бой за деньги. Это моё личное мнение. А против – молодость. Думаю, будет уверенная победа Хэйни.

– Многие эксперты отмечают, что Ломаченко крайне неудобен для Хэйни.

– А кому Ломаченко вообще удобен? С ним никто не может боксировать. Он темпом навязывает свой бокс. А по поводу клинча… Если Хэйни подберётся к Ломаченко, он это сделает. Команда Дэвина подходит к этому ответственно – 100%. У нас может быть какой-то провал, недооценка. Там это всё работает хорошо.

– В Саудовской Аравии планируется провести грандиозный турнир с участием Фьюри, Усика, Джошуа и Уайлдера. Как вы смотрите на эту инициативу?

– Считаю, что эта идея – супер. Лучше и быть не может. Фаворит – Тайсон Фьюри.

– Вы сильно расстроились, что бой Усика и Фьюри сорвался?

– Я его хотел видеть. Но изначально знал, что может сорваться. Пока этот бой кому-то не нужен.

– Фрэнсис Нганну планирует в 2023 году провести боксёрский поединок. Как вы оцениваете его перспективы, учитывая навыки бойца?

– Какие могут быть навыки? Смотря с каким соперником. Если выйдет против хорошего боксёра, он получит взбучку.

Максим Бабанин Фото: РИА Новости

– Биволу не хотят санкционировать бой с Канело в весе мексиканца. Как вы считаете, может, Дмитрию пора обратить внимание на Бетербиева?

– Если взять интерес, я бы Диме сказал: зачем тебе нужен Бетербиев? Дерись с Канело. Если нужен этот бой, они его сделают.

– А Канело сейчас способен что-то противопоставить Биволу?

– Человек кайфует, добился каких-то успехов. А может быть, специально усыпляет бдительность. Все говорят, что Канело не готов. А он выйдет с Дмитрием и покажет.