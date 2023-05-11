«В России всё похоже на маскарад». Курбанов схитрил на весах, а победу ему подарили судьи?

6 мая в Екатеринбурге состоялся грандиозный вечер бокса от RCC Boxing Promotions. В его главном бою зарубились Магомед Курбанов и Мишель Соро. Россиянин добыл тяжелейшую победу раздельным решением судей. А главное, наш соотечественник стал обязательным претендентом на титул чемпиона мира WBA. Но после поединка сторона французского боксёра никак не может успокоиться, продолжает разбрасываться огненными репликами.

Сначала недовольство решением судей выразил промоутер Соро – Йохан Зауи. Он заявил, что Курбанов начал мошенничать ещё до боя: «В России всё это было похоже на маскарад, включая несправедливый результат. С момента взвешивания в пятницу всё было плохо. Бой был назначен в лимите суперсреднего веса, но Курбанов не смог уложиться в вес. Он взвешивался голым, его тренер держал перед ним полотенце. Курбанов пытался схитрить, опираясь на руку тренера, о чём свидетельствуют фото и видео».

Ещё более острой получилась реакция от самого Мишеля. Чувствовалось, что Соро обескуражен решением судей, поскольку всю вторую половину боя он тотально доминировал, рассчитывал на то, что решать будут именно «чемпионские» раунды: «Когда боксируешь за границей, знаешь, что у тебя может быть спорное решение. Я принимаю это. Это был мой седьмой бой за рубежом, но, когда ты выигрываешь восемь или девять из 12 раундов, а победу присуждают сопернику, это грабёж».

В недоумении остался и один из бывших соперников российского непобеждённого боксёра – британец Лиам Смит: «Я слышал, что Мишеля Соро ограбили в бою с Курбановым в России? Почему ему и его команде это сходит с рук? Это произошло в четырёх из пяти последних его боёв. Безумие».

То, что Курбанов хитрил с весами, никакого подтверждения не имеет. А раздельное решение судей – всегда спорный момент, который вызывает ожесточённые дискуссии. Но в этом бою удивительным стало то, насколько полярно рефери оценивали действия боксёров. 115-113, 113-115, 116-112, с такими оценками завершился поединок. И не совсем понятно, как один из судей вообще насчитал победу Соро, если два других были уверены в триумфе Курбанова с комфортным преимуществом.

Ещё больше возмущений обрушилось на рефери и потому, что бой Евгения Тищенко и Ива Нгабу они обсчитали ещё более странно! На записках судей значились следующие цифры: 98-92 – Тищенко, 99-91 – Нгабу, 96-94 – Тищенко. Складывается ощущение, что они просто смотрели три разных поединка, настолько противоположными оказались баллы.

Конечно, судейское решение по бою Курбанова и Соро ещё долго будет будоражить общественность. Говоря откровенно, по статистике Мишель ни в чём не уступал, а в некоторых аспектах даже превосходил российского бойца. Но наш непобеждённый соотечественник смог сделать главное. Он выстоял, победил и теперь сразится за пояс чемпиона мира по версии WBA.