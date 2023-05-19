Последний поединок украинца? Где смотреть трансляцию боя Ломаченко — Хэйни

Дата и время боксёрского вечера с главным боем Ломаченко — Хэйни

В ночь с 20 на 21 мая пройдёт интереснейший боксёрский вечер. В главном бою украинец Василий Ломаченко (17-2) столкнётся с непобеждённым американцем Дэвином Хэйни (29-0). На кону будет стоять звание абсолютного чемпиона мира в лёгкой весовой категории. Ломаченко идёт на серии из трёх побед – он последовательно разбил Масаёси Накатани, Ричарда Комми и Джэмейна Ортиса. Хэйни дважды подряд победил Джорджа Камбососа младшего.

Поединок украинца и американца стартует не раньше 6:00 по московскому времени.

Прямая трансляция боя Василий Ломаченко — Дэвин Хэйни

Поединок Ломаченко и Хэйни на территории России официально показывать не будут. Трансляцию боя Ломаченко — Хэйни можно поискать в телеграм-канале ЧемпFights.

Полный кард боксёрского вечера с боем Ломаченко — Хэйни

Основной кард

Василий Ломаченко – Дэвин Хэйни;

Оскар Вальдес – Адам Лопес;

Рэймонд Мураталла – Джереми Накатила.

Предварительный кард

Эндрю Малони – Джунто Накатани;

Нико Али Уолш – Дени Розенбегер.

Прелимы

Эмилиано Варгас – Рафаэль Джассо;

Абдулла Мэйсон – Джейсон Лайонс;

Флойд Диас – Луис Фернандо Сааверда;

Амари Джонс – Пачино Хилл.

Материалы о боксёрском вечере с главным боем Ломаченко — Хэйни

Прогноз на бой Василий Ломаченко — Дэвин Хэйни

Прогнозом на бой поделился известный российский боксёр Максим Бабанин: «Если честно, Вася уже возрастной боксёр. Я думаю, что там бой за деньги. Это моё личное мнение. А против – молодость. Думаю, что будет уверенная победа Хэйни. А по поводу клинча… Если Хэйни подберётся к Ломаченко, он это сделает. Команда Дэвина подходит к этому ответственно – 100%. У нас может быть какой-то провал, недооценка. Там это всё работает хорошо».

Также своё мнение о предстоящем поединке высказал представитель кулачки Денис Погодин: «Экспертом себя не могу считать, но вокруг меня ходит мнение, что Хэйни посильнее, что у него будет какое-то преимущество. Но, на мой взгляд, просто так Ломаченко не взять. Аутсайдером я его точно не считаю. Помогут, конечно, ноги. Нужно прибавить в скорости передвижения, темпе. Он в каждом раунде будет увеличивать свои действия. Ломаченко – боксёр высочайшего уровня. Интересно будет смотреть».