Последний поединок украинца? Где смотреть трансляцию боя Ломаченко — Хэйни

Дата и время боксёрского вечера с главным боем Ломаченко — Хэйни
В ночь с 20 на 21 мая пройдёт интереснейший боксёрский вечер. В главном бою украинец Василий Ломаченко (17-2) столкнётся с непобеждённым американцем Дэвином Хэйни (29-0). На кону будет стоять звание абсолютного чемпиона мира в лёгкой весовой категории. Ломаченко идёт на серии из трёх побед – он последовательно разбил Масаёси Накатани, Ричарда Комми и Джэмейна Ортиса. Хэйни дважды подряд победил Джорджа Камбососа младшего.
Поединок украинца и американца стартует не раньше 6:00 по московскому времени.
Прямая трансляция боя Василий Ломаченко — Дэвин Хэйни
Поединок Ломаченко и Хэйни на территории России официально показывать не будут. Трансляцию боя Ломаченко — Хэйни можно поискать в телеграм-канале ЧемпFights.
Полный кард боксёрского вечера с боем Ломаченко — Хэйни
Основной кард
Василий Ломаченко – Дэвин Хэйни;
Оскар Вальдес – Адам Лопес;
Рэймонд Мураталла – Джереми Накатила.
Предварительный кард
Эндрю Малони – Джунто Накатани;
Нико Али Уолш – Дени Розенбегер.
Прелимы
Эмилиано Варгас – Рафаэль Джассо;
Абдулла Мэйсон – Джейсон Лайонс;
Флойд Диас – Луис Фернандо Сааверда;
Амари Джонс – Пачино Хилл.
Материалы о боксёрском вечере с главным боем Ломаченко — Хэйни
Прогноз на бой Василий Ломаченко — Дэвин Хэйни
Прогнозом на бой поделился известный российский боксёр Максим Бабанин: «Если честно, Вася уже возрастной боксёр. Я думаю, что там бой за деньги. Это моё личное мнение. А против – молодость. Думаю, что будет уверенная победа Хэйни. А по поводу клинча… Если Хэйни подберётся к Ломаченко, он это сделает. Команда Дэвина подходит к этому ответственно – 100%. У нас может быть какой-то провал, недооценка. Там это всё работает хорошо».
Также своё мнение о предстоящем поединке высказал представитель кулачки Денис Погодин: «Экспертом себя не могу считать, но вокруг меня ходит мнение, что Хэйни посильнее, что у него будет какое-то преимущество. Но, на мой взгляд, просто так Ломаченко не взять. Аутсайдером я его точно не считаю. Помогут, конечно, ноги. Нужно прибавить в скорости передвижения, темпе. Он в каждом раунде будет увеличивать свои действия. Ломаченко – боксёр высочайшего уровня. Интересно будет смотреть».
- 19 мая 2023
-
13:30
-
13:07
-
12:28
-
12:11
-
11:31
-
11:06
-
10:55
-
10:50
-
10:41
-
10:10
-
09:55
-
09:50
-
09:19
-
01:59
- 18 мая 2023
-
23:58
-
23:39
-
22:54
-
22:45
-
21:27
-
19:21
-
19:12
-
18:28
-
18:09
-
17:41
-
17:26
-
17:25
-
16:55
-
16:25
-
15:22
-
14:40
-
14:23
-
13:55
-
13:42
-
12:55
-
12:11