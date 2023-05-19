Отлупит Нганну, а потом и Джонса. Цыганского короля вызывают звёзды ММА!

Некогда лучший тяжеловес ММА Фрэнсис Нганну по-прежнему грезит боем по правилам профессионального бокса и рассчитывает на возможность подраться с кем-то из большой тройки: Энтони Джошуа, Деонтей Уайлдер и Тайсон Фьюри.

Судя по тому, что первые двое готовятся к очному поединку, Нганну решил сосредоточиться на Тайсоне Фьюри и уже успел вызвать британца на бой: «Я всё время здесь, Тайсон. Поскольку никто из этих боксёров не хочет драться, то давай сделаем это официально», — написал Нганну в соцсетях.

Фьюри отреагировал в своей излюбленной манере: «Я твой папочка и самый опасный человек на планете. И я предложу лучшие условия в твоей жизни, бомж-переросток. Так что подписывай контракт, большой тупой идиот».

Пожалуй, лучшей возможности для такого боя уже не будет. Нганну на днях подписал контракт с PFL, согласно которому начнёт биться в новом промоушене только в следующем году, а до конца 2023 года ему оставили возможность выступить в боксе. Проблема в том, что за время простоя, а Нганну в деле никто не видел уже полтора года, ты теряешь свою актуальность. Если раньше потенциальный бой с Фьюри можно было продать под вывеской «лучший тяжеловес в ММА против лучшего боксёра-тяжеловеса», то сейчас такой анонс будет выглядеть как минимум спорно.

Безусловно, понятно, что Нганну ждал нового контракта с каким-либо ММА-промоушеном, чтобы обезопасить своё будущее, а теперь с чистой совестью бросается в погоню за Фьюри, потому что для Фрэнсиса это последний шанс. Как боец-тяжеловес PFL, при всём уважении к этой организации он не будет так же интересен.

Тайсон Фьюри, в свою очередь, сейчас тоже свободен и, как кажется, готов принять вызов. Весной у него сорвался крупный бой с Александром Усиком, а потом ему быстро подобрали нового соперника в лице Энди Руиса, даже были анонсы от самого мексиканца. Но время идёт, а дело не двигается. Это можно отследить по повысившейся активности Фьюри в социальных сетях. Только за последние дни он проехался по Усику, Джонсу и даже комментатору UFC Джо Рогану.

Потенциальный бой Фьюри — Нганну нужен в первую очередь Фрэнсису. Он идёт в бокс, чтобы заработать, это ни для кого не секрет. Будь это не так, мы бы давно увидели Нганну на ринге за куда более скромные деньги и с куда менее статусным соперником. Фьюри — это возможность получить крупнейший гонорар в карьере. Сейчас у Цыганского короля нет боя и есть желание драться, так что это лучший шанс, который может представиться. Важно им воспользоваться. Со стороны Фьюри можно представить, что такой бой ещё больше поможет поднять ему свои акции. А в случае победы можно попробовать дотянуться и до Джона Джонса.

Другое дело, что шансов у Нганну в таком поединке с Фьюри не так много. В ММА Фрэнсис закрепил за собой статус устрашающего нокаутёра, но о нём придётся забыть сразу после выхода на ринг. Там совершенно другие условия и принципиально более высокий уровень оппозиции. Не стоит переоценивать качества Нганну как чистого боксёра. Пускай Фьюри достаточно большой и тяжёлый, по нему очень сложно попасть и нет никаких гарантий, что это удастся Фрэнсису. Это не говоря о том, что Фьюри банально один из лучших боксёров планеты, и пока его не побил вообще никто.

Впрочем, вряд ли это заставляет переживать Нганну. Независимо от исхода потенциального боя с Фьюри, он получит раскрутку, деньги и утрёт нос Дане Уайту, добившись своего. Возможно, потом поединок с Цыганским королём попробует организовать и Джонс, который тоже стремится заработать как можно больше денег перед уходом из спорта. Тайсон и Джон уже начали раскручивать потенциальный бой, начав с перепалки в соцсетях. Впрочем, в боксёрском ринге Фьюри победит любого — была бы мотивация.