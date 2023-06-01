«Если Емельяненко умрёт в бою, у MMA будут проблемы». Разговор со звездой ACA Резниковым

16 июня 2023 года состоится огненный турнир ACA 159. Его хедлайнерами станут Артём Резников и Эдуард Вартанян. Представитель Казахстана набрал мощнейший ход идёт на серии побед. А теперь он выступит в финале Гран-при, где имеет возможность выиграть солидный денежный приз и завоевать заветный пояс. Мы поговорили с Артёмом о предстоящем сражении, поп-MMA и наших парнях в UFC.

– Как проходит подготовка к бою с Вартаняном, что интересного?

– Всё как раньше. Я не меняю ничего. Работа идёт, подготовка подходит к концу. Сделаем вес, и всё.

– Кстати, по поводу веса. У вас перед боями случались проблемы со сгонкой. Как сейчас обстоят дела с этим?

– Ну, пока я ещё не начал вес гонять. Со следующей недели начну. Пока вес придерживаю, всё нормально. Слава богу, организм готов на 100%.

– У вас в карьере был момент, когда вы шли на серии из пяти поражений. Не посещали мысли о завершении профессионального пути?

– В тот момент бои были моим хобби. А зарабатывал я по-другому. На бои просто выходил без тренировок и выступал. Потом стал более профессионально относиться, уже после некоторых поединков начал понимать, что могу этим зарабатывать. Ушёл с работы, стал вести себя как профессиональный боец. В начале 2019 года начал хорошо подходить к боям.

Артём Резников Фото: ACA MMA

– Сейчас бои не являются единственным средством заработка. Как пришла идея открыть барбершоп? Как успехи в этом направлении?

– Первый раз попробовал себя в роли бизнесмена. Пока всё нравится. С тем темпом, что мы набрали, я отобью вложенные деньги за полтора года. Это очень быстро для бизнеса считается. Пока хватает того, что есть. Нужно поработать год-полтора, лучше понять его. А потом можно будет уже развивать.

– Вас привлекли к участию в Гран-при, но в определённый момент у вас с ACA были большие разногласия. Как получилось прийти к компромиссу?

– Из ACA позвонили и предложили мне хорошие денежные условия на Гран-при. Асланбек Бадаев рассказывал в интервью, что это были самые быстрые переговоры из всех участников. Они долго не длились. Мне назвали сумму, сказали условия – я согласился.

– А слова о том, что вы больше не хотите драться в этой лиге, это больше эмоции? Или в тот момент действительно не было другого варианта отреагировать на происходящее.

– На тот момент я вообще не хотел драться, думал завязывать. Они меня никуда не отпускали, я нигде не выступал. На тот момент думал, может, бороться, по грэпплингу выступать.

– Что касается грэпплинга. Есть ли у вас идеи заниматься им на уровне турниров, выступать на соревнованиях?

– А я уже много раз участвовал. С 2018 года провёл пять турниров. Нормально, хорошо получается.

– Кроме того, появлялись новости, что вы планируете драться по правилам бокса. Причём соперник самый серьёзный – Магомед Исмаилов. Это действительно так?

– Сейчас никакой работы не ведётся, потому что у меня финал Гран-при ACA. Остальные лиги знают, поэтому никак не пытаются раскрутить эту тему. Всё будет видно уже после финала Гран-при.

– Магомед Исмаилов схож с вами по габаритам. Выбирали его в соперники по этому критерию?

– Нет, мне просто позвонил один менеджер. Предложил этот вариант. Мы сказали – хорошая идея. Потому что Магомед Исмаилов – очень хороший боец. И каждый спортсмен бы на это согласился. Очень редко кто может отказаться. Это сразу большой толчок вверх.

– Видели его бой с Иваном Штырковым. Считаете, что Мага качественно прокачал «бензобак»?

– Мага очень сильно стал действовать в боксе. Не как профессиональный боксёр, а как чувствительный боец. Он чувствует всё. У него хороший тайминг. Когда нужно, бьёт и попадает. А что касается «бензобака»… Здесь чуть-чуть другое. «Бензобак» никак не влияет. Есть дыхалка борцовская, есть дыхалка ударная. В ударке ты можешь работать хоть 10 раундов. А где он боролся после Вовы Минеева? Со Шлеменко дрался в стойке. Если бы он все пять раундов борол и бросал Шлеменко, я бы сказал про «бензобак».

Артём Резников Фото: ACA MMA

– А как вы относитесь к сегменту поп–MMA?

– Я к нему нормально отношусь. Поп-MMA развивает обычный MMA. Простой зритель может погрузиться именно через поп-сегмент. Это привлечение зрителей. А если без оскорблений, негатива, драк на пресс-конференциях – я не против этого всего.

– А как вы оцениваете то, что в последнее время проводятся «выставочные бои». Например, поединок Александра Емельяненко и Евгения Ершова? Может ли использоваться там какой-то сценарий?

– Вообще, я заметил, что именно с РЕН ТВ часто это происходит. Вспомнить удар по печени Харитонова. Это тоже постановочный удар. Все эти понимают. Хотя Харитонов – спортсмен, мог более красиво сыграть. Хотя бы через две секунды сесть после удара, хотя бы не закрывать локтём печень. Я уже после Харитонова думал, что РЕН ТВ это несерьёзно. А после Емельяненко понимаю, что это чересчур наигранно. Как будто это какой-то фильм.

Там всё было постановочно. Когда Ершов начал бить, Емельяненко упал. Рефери испугался, ему, видимо, сказали, что должна быть победа Саши, побежал разнимать. А Емельяненко посмотрел на Ершова типа: «Что ты делаешь?» Уже было понятно, что это какая-то постановка.

– А как вы вообще оцениваете то, что Александр продолжает драться в таком состоянии?

– Считаю, что это ошибка организаторов. Это может привести к тому, что, если Емельяненко умрёт в бою, потом начнутся проблемы у этого вида спорта. Начнут слишком много запрашивать у спортсменов справок, медицинских допусков. Этого не нужно делать. У него может остановиться сердце, он может пропустить удар. Допускать человека в таком состоянии опасно. Если он продолжит в том же духе, как действует после боя с Исмаиловым, не думаю, что через три года останется в живых.

– Если вам предложат очень подготовленного соперника, но не бойца. Выйдете?

– Если мне предложат хорошую сумму, соглашусь.

– Но вы не выйдете драться с Емельяненко?

– С Сашей – нет! Ни за какие деньги. Мне нужен соперник, который может держать удары, за которого я не буду переживать. Которого смогу бить и не думать, что с ним может что-то случиться.

– Вы очень осторожно разогреваете бои. Как относитесь к трэш-току?

– Считаю, что трэш-ток Маги Исмаилова нужен для раскрутки боёв. Он приятен людям, не вызывает гневных комментариев. Могут даже стычки быть между фанатами, на национальной, религиозной почве. Я считаю, что трэш-ток влияет даже на судьбу обычных людей. Он должен быть в более шуточной форме, чтобы людям это заходило не с точки зрения негатива, а с точки зрения позитива.

– То есть то, что происходило в своё время между Конором и Хабибом, недопустимо?

– Это уже не трэш-ток, я считаю. Это грязь. Что и вылилось в драку после боя.

Артём Резников Фото: ACA MMA

– Уже много раз появлялись новости, что вы получали предложения из-за океана. Какими видите свои перспективы за рубежом?

– Я за спины не заглядываю, хочу выиграть Гран-при. А после этого буду принимать решение. Может быть, полечу за океан. А может, останусь здесь. Мне уже 31 год. Я не хочу драться на энтузиазме в UFC за $ 10 тысяч. Драться пять-шесть лет, чтобы дойти до топов. Потому что есть парни, которые делают семь-восемь боёв, а им даже не дают топовых соперников. Буду смотреть на суммы. Боёв потребуется много, если не делать красивые нокауты и трэш-ток по-английски. Остальных пытаются держать подальше от топовых поединков.

– Что касается минувшей пресс-конференции. Вартанян сказал, что он больший гражданин Казахстана, чем вы. Как вы можете на это ответить?

– Меня это вообще не задело, потому что смешно. Как может человек, который приезжал к отцу, пахал, что-то говорить. Что теперь, каждый, кто приезжает в Казахстан на работу, становится земляком? Это просто глупо, я считаю.

– На пресс-конференции вы несколько раз делали замечание, что Вартанян приводит слова, которые вам не принадлежат. Как считаете, с чем это связано?

– До него, может, просто доносят неправильно. Он говорил те слова, которые я не говорил. Мне это показалось неграмотным. Человек приходит на пресс-конференцию и опирается на слова, которые он слышал, но не видел. Можно посмотреть интервью, чтобы не выглядеть глупо. А он просто не подготовился. Слышал звон, но не знает, где он.

– А как вы отнеслись к фразе про 10 сабмишенов из 10?

– Эдик стал громко говорить. Либо он хочет меня напугать, либо хочет раскрутить наш бой. И даже говорит, что хочет нокаутировать меня в первом раунде. А я подумал, подумал, и не могу вспомнить, чтобы он в последнее время вообще хоть кого-то нокаутировал. Поэтому Эдик, скорее всего, старается придать перчинку.

Пресс-конференция Резникова и Вартаняна Фото: ACA MMA

– А нет ли желания наказать за такие громкие слова, ответить на это своим нокаутом?

– Будем стараться это делать, идти за нокаутом. Но преимущественно план предполагает борьбу. Буду стараться нокаутировать, однако не стану заострять на этом внимание.

– А как вы оцениваете участие в пресс-конференции Дмитрия Губерниева? Не казалось ли, что он сбивал накал страстей?

– Это было больше похоже на «Comedy Club», на юмористическую программу. Если бы вёл Асланбек Бадаев, он мог бы сделать перчинку, дать разгон пресс-конференции. А у Губерниева всё в шутку, всё в прикол, всё в ха-ха. И даже я сам расслабился. Хотя пришёл туда сконцентрированный, с настроем. Но Губерниев меня расслабил, я сидел, улыбался, как в юмористической программе. После этого даже в глаза Эдику не мог смотреть с каким-то настроем.

– А что лучше: когда с перчинкой и на полном серьёзе или расслабленно?

– Для фанатов лучше – серьёзность, потому что это делает накал. А когда есть накал, фанат ждёт боя, ему интересно. Мне был интересен бой Раисов – Матмуратов. У них был накал страстей, они немного высказались друг по другу. Я ждал этот бой. А если бы они сидели, улыбались, смеялись, интерес к этому бою бы пропал. Представляете, взять бой Владимира Минеева и Магомеда Исмаилова. Он получился таким, потому что были небольшие провокации, они серьёзно друг к другу относились.

Пресс-конференция Резникова и Вартаняна Фото: ACA MMA

– А как вы относитесь к кулачным боям? Григорий Пономарёв – против! Вы разделяете эту позицию?

– Отношусь не прям хорошо. Травмоопасно. Смотришь после боя — у людей половины лица нет. Это большой вред здоровью. А спортсмены должны сохранять здоровье, чтобы дольше выступать. Когда смотришь, а у человека половины лица нет – это неприятно. Я пытаюсь переключить. Зачем смотреть, если люди избитые, искалеченные. И я не смотрю. Вот когда ребята на шингардах (маленькие перчатки. – Прим. «Чемпионата») дерутся, смотрю, здесь я вижу спорт.

– А как вы вообще оцениваете перспективы Григория в ACA? Он дебютант.

– Я видел только его бой за титул Fight Nights. В тяжах всегда есть шанс на победу. Но не знаю, какая у него борьба. А у Вахаева она хорошая, Мухумат хорошо дышит.

– По ходу пресс-конференции не показалось, что Вахаев «съел» Пономарёва провокациями?

– Я не был на пресс-конференции, не видел. Но мне вкратце рассказали. Есть ребята, которые стараются много не говорить, они предпочитают всё показывать в бою. Перед боем можно что угодно говорить.

Пресс-конференция Вахаева и Пономарёва Фото: ACA MMA

– По ходу пресс-конференции за Пономарёва вступилась жена, предложила каждому из бойцов сдать допинг-тест. Но от условий Вахаева отказалась. Как вы это оцениваете?

– Считаю, что жена вообще не должна была влезать. Девушка не должна влезать в диалог двух мужчин. Особенно когда идёт пресс-конференция. Она просто этим Гришу унизила, моё личное мнение.

– А то, что жена отказалась от условия, что, если в крови Пономарёва будет допинг, команда отдаст гонорар Вахаеву, говорит о том, что она не совсем доверяет мужу?

– Да, это неуверенность в том, что он «чистый». Может быть, жена всего не знает. Гриша очень крупный, весь в мышцах. Я его вживую видел, удивился, насколько он здоровый.

– А как вы вообще относитесь к таким пари? Например, недавно Дэвис и Гарсия ставили на кон весь гонорар.

– Считаю, что вообще не нужно это делать. Зачем, для чего? Друг друга ловить на уверенности? Это лишние понты. Все уверены, готовы отдать свой гонорар. Нам с Вартаняном предложи – мы согласимся. Но для чего это нужно? Человек должен заработать. Ни один мужчина не откажется от такого пари, не захочет показывать слабость.

– Вы следите за выступлениями казахстанских бойцов в UFC. Как оцениваете их перспективы?

– Не могу здесь сказать. Потому что болею за них, верю в них, знаю лично. А когда ты в них уверен, можешь переоценить. Надеюсь, ребята там будут проявлять себя, показывать, а в UFС знают, что в Казахстане сильные бойцы.

– Тогда спрошу о россиянах в UFC. У кого есть шансы стать следующим чемпионом?

– Я думаю, зря не говорят про Анкалаева. У него есть большие шансы стать чемпионом UFC. У Умара Нурмагомедова. Ну, и у Сергея Павловича. У троих ребят. Я бы сказал, что Анкалаев и Нурмагомедов будут чемпионами. И если бы не Джон Джонс, то и Павлович был бы чемпионом. Я надеюсь, Сергей сможет одолеть его. Но если бы не Джонс, Павлович 100% был бы чемпионом.

– Анкалаева «ограбили» в бою с Блаховичем?

– Конечно, «ограбили». Победа была не явная, но уверенная.

– По поводу судейства много говорят в последнее время. С чем, на ваш взгляд, связано такое большое количество спорных решений?

– Это больше бизнес. UFC – это бизнес. Они стараются вытащить того, кто им выгоден, на ком они могут заработать.

– А профессиональный бокс смотрите?

– Мало, слежу только за Ломаченко и Гарсией.

– Ломаченко «ограбили» в бою с Хейни?

– Моё мнение, Ломаченко выиграл, просто есть разногласия. Ломаченко больше попадал, однако тоннаж ударов и точность были на стороне соперника. Но кто больше попадает, тот и выигрывает. Ломаченко может завязать в скором времени. А Хейни идёт без поражений и всем интересен.

– А за российскими парнями следите? Например, за Дмитрием Биволом?

– За ним слежу. Стал следить после боя с Канело. Думал, что это лёгкие деньги для Альвареса. Но после победы Дмитрия теперь буду смотреть все его бои.

– Осенью планируется провести ещё один бой Канело — Бивол. Как вы считаете, у мексиканца есть шансы на реванш?

– Шансы есть у любого спортсмена. Но Бивол выиграл прямо уверенно. Сложно взять реванш у того, кому легко проиграл. Если бы Бивол выиграл бой с маленьким преимуществом, я бы сказал, что у Канело будут шансы. А так, будет сложно.

Артём Резников Фото: ACA MMA

– Блиц. Что вы любите кушать и пить?

– Мясо и кола. Стейк.

– Какой у вас автомобиль, о каком мечтаете?

– Меня убьют водители «Мерседеса». Мой автомобиль – Mercedes-Benz E 200. А хочу себе BMW X5 2022 года.

– Как вы настраиваетесь на бои?

– Русский рэп.

– Кто конкретно?

– Andy Panda, Каспийский груз, Ноггано.

– Обратитесь к своим болельщикам?

– Болейте, смотрите бой. Я уверен, он получится бескомпромиссным. Будет много искр. Я уверен в своей победе.