«Будет выступать каждый месяц». Над Александром Емельяненко ставят жёсткий эксперимент?

26 мая Александр Емельяненко провёл поединок по правилам MMA в рамках «Бойцовского клуба РЕН ТВ». Его соперником стал гламурный блогер Евгений Ершов. Говоря откровенно, бой действительно получился выставочным. В первом раунде представитель поп-MMA должен был добивать Александра и отправлять в нокаут. А во втором Ершов неожиданно полез в борьбу с великаном, отдал руку и позволил Емельяненко провести кимуру. Но победа Феникса до сих пор вызывает ожесточённые споры в социальных сетях.
Тем удивительнее, что и у самого Александра, и у его команды какие-то умопомрачительные планы на будущее. Владимир Хрюнов эксклюзивно для «Чемпионата» рассказал, что теперь Емельяненко будет драться каждый месяц: «У Саши есть запланированный поединок на июнь по боксу. Он будет выступать каждый месяц. Его любят. Вчера я видел зал, который после его победы вскочил. Было единение, была радость. У него есть блестящая ударная техника, он популяризатор спорта».
Такие новости откровенно расстраивают. Слишком уж жёсткий график предложили Емельяненко. А Александр искренне и с удовольствием будет рваться и в ринг, и в клетку. Но уже перед поединком с Ершовым Феникс выглядел плачевно, перемещался в пространстве с большим трудом. Та же самая ситуация была и по ходу самого боя. А главное, после его завершения победитель покинул арену только с помощью менеджера и сотрудников безопасности. Показалось, что самостоятельно Александр с трудом держится на ногах.
Смотря правде в глаза, максимум для Емельяненко – это два боя за год. И это при том условии, что соперники будут подбираться с большим вниманием, не смогут нанести Александру особенного ущерба в стойке. Тот же Ершов обещал, что не станет сильно бить Феникса по голове и попытается действовать максимально корректно – так и получилось. А ещё, кажется, стоит сосредоточиться на MMA. Там можно уйти в борьбу и зафиксировать соперника – в боксе уходить от увесистых кувалд проблематично.
Надеемся, что слова промоутера были лукавством, а Емельяненко возьмёт достаточное время на отдых и восстановление. Иначе проблемы Александра со здоровьем рискуют стать ещё более серьёзными.
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