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График боёв Александра Емельяненко, Владимир Хрюнов рассказал, когда Феникс проведёт следующий поединок

«Будет выступать каждый месяц». Над Александром Емельяненко ставят жёсткий эксперимент?
Сергей Сорокин
График боёв Александра Емельяненко
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Фениксу предложили драться по невероятному графику.

26 мая Александр Емельяненко провёл поединок по правилам MMA в рамках «Бойцовского клуба РЕН ТВ». Его соперником стал гламурный блогер Евгений Ершов. Говоря откровенно, бой действительно получился выставочным. В первом раунде представитель поп-MMA должен был добивать Александра и отправлять в нокаут. А во втором Ершов неожиданно полез в борьбу с великаном, отдал руку и позволил Емельяненко провести кимуру. Но победа Феникса до сих пор вызывает ожесточённые споры в социальных сетях.

Тем удивительнее, что и у самого Александра, и у его команды какие-то умопомрачительные планы на будущее. Владимир Хрюнов эксклюзивно для «Чемпионата» рассказал, что теперь Емельяненко будет драться каждый месяц: «У Саши есть запланированный поединок на июнь по боксу. Он будет выступать каждый месяц. Его любят. Вчера я видел зал, который после его победы вскочил. Было единение, была радость. У него есть блестящая ударная техника, он популяризатор спорта».

Вспоминаем подробности поединка Емельяненко и Ершова:
Емельяненко проиграл нокаутом, но блогер позволил ему «победить». Что за цирк?
Видео
Емельяненко проиграл нокаутом, но блогер позволил ему «победить». Что за цирк?

Такие новости откровенно расстраивают. Слишком уж жёсткий график предложили Емельяненко. А Александр искренне и с удовольствием будет рваться и в ринг, и в клетку. Но уже перед поединком с Ершовым Феникс выглядел плачевно, перемещался в пространстве с большим трудом. Та же самая ситуация была и по ходу самого боя. А главное, после его завершения победитель покинул арену только с помощью менеджера и сотрудников безопасности. Показалось, что самостоятельно Александр с трудом держится на ногах.

Смотря правде в глаза, максимум для Емельяненко – это два боя за год. И это при том условии, что соперники будут подбираться с большим вниманием, не смогут нанести Александру особенного ущерба в стойке. Тот же Ершов обещал, что не станет сильно бить Феникса по голове и попытается действовать максимально корректно – так и получилось. А ещё, кажется, стоит сосредоточиться на MMA. Там можно уйти в борьбу и зафиксировать соперника – в боксе уходить от увесистых кувалд проблематично.

Надеемся, что слова промоутера были лукавством, а Емельяненко возьмёт достаточное время на отдых и восстановление. Иначе проблемы Александра со здоровьем рискуют стать ещё более серьёзными.

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