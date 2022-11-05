Вартанян не оставил на лице соперника живого места, а потом требовал отменить победу

4 ноября состоялся огненный вечер смешанных единоборств на турнире ACA 147, который проходил в Москве. В главном событии сошлись Эдуард Вартанян и Юсуф Раисов. Оба соперника успели наговорить друг другу неприятных вещей перед поединком, поэтому дополнительной мотивации не требовалось. С момента выхода в клетку стало понятно, что бой носит принципиальный характер.

С самых первых секунд Вартанян завладел инициативой и начал зажимать соперника. Правда, и Раисов не стал отсиживаться в обороне, несколько раз очень акцентированно попал в голову. Но Эдуард с улыбкой контролировал ситуацию, выглядел максимально уверенно. Под конец первого раунда Юсуфу надоело работать в стойке, он попытался перевести соперника в партер. Но Вартанян продемонстрировал идеальное чувство баланса, а затем сам бросил оппонента на канвас.

Ещё жарче стало во втором раунде, когда соперники с ходу перешли в партер. Раисов почувствовал момент и попытался провести «гильотину». Но опасный для соперника приём закончился тем, что Вартанян вырвался из захвата и занял более выгодное положение. И именно это стало началом конца. Первый же удар Эдуарда открыл на лбу соперника серьёзнейшую сечку. Он почувствовал вкус крови и начал добивать оппонента. А стоило Юсуфу выйти из борьбы, в голову тут же прилетело колено. Новый партер снова дал Раисову возможность накинуть «гильотину», но на этот раз не хватило сил даже на реальную попытку.

Права на видео принадлежат Absolute Championship Akhmat. Видео можно посмотреть на YouTube-канале «АСА ММА».

Вартанян окончательно поймал кураж и начал буквально разбивать соперника. Раз за разом в голову Юсуфа летели опаснейшие удары, что наносило огромный ущерб. Канвас был буквально залит кровью, Раисов держался на морально-волевых. И он выдержал, не сдался. Но после второго раунда стало понятно, что продолжать поединок опасно для здоровья бойца. И врач принял однозначное решение остановить бой. Лицо Юсуфа было полностью покрыто сечками, глубокие раны выглядели ужасающе.

Ещё более интересные события начали происходить после завершения поединка. Вартанян одержал победу и вышел в гранд-финал гран-при ACA в лёгком весе. Но Львиное сердце в очередной раз оправдал своё прозвище. Он взял микрофон и попросил президента организации Майрбека Хасиева отменить результат и позволить соперникам провести реванш. Правда, на это моментально отреагировал Раисов, который отказался от такого благородного предложения, признал тотальную доминацию противника и пообещал вернуться сильнее. А затем Хасиев лично напомнил о важности правил и констатировал победу Вартаняна.

Главный поединок ACA 147 совершенно точно оправдал ожидания фанатов. А поступок Эдуарда запомнится надолго. Перед боем соперники не стеснялись в выражениях и даже переходили на личности. Но Вартанян своим благородством украсил этот вечер смешанных единоборств.