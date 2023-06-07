Это вам не джиу-джитсу. Самбо — наше великое единоборство, которым нужно гордиться

Почти сто лет назад был создан, пожалуй, самый российский вид единоборств – самбо, или самозащита без оружия. В 1923 году Виктор Спиридонов начинает создавать новую спортивную дисциплину — «самозащита». В это же время Василий Ощепков начинает преподавать дзюдо в Московском институте физкультуры, но со временем отходит от японского вида единоборств и пытается его усовершенствовать и сделать более эффективным. Постепенно системы Спиридонова и Ощепкова слились в одну и дали основу современному самбо при непосредственном участии и других основателей этого вида спорта: Анатолия Харлампиева и Евгения Чумакова. Официально самбо признали видом спорта в 1938 году.

Самбо быстро набирало популярность, в том числе и на международной арене. С 1973 года стали проводиться чемпионаты мира по самбо, в котором принимали участие только мужчины. С 1983 года появились женские международные соревнования, а в начале нулевых стала развиваться отдельная дисциплина – боевое самбо, которая максимально приближена к современным смешанным единоборствам.

Фёдор Емельяненко Фото: РИА Новости

На протяжении всей международной истории именно отечественные спортсмены доминировали на всех соревнованиях. К примеру, на первом чемпионате мира в 1973 году в 11 категориях сборная СССР завоевала десять золотых медалей. Победные традиции сохраняются и по сей день. Самбо – один из немногих видов спорта, где наших спортсменов допускают до международных соревнований с учётом нынешних санкций, правда, под флагом Международной федерации самбо. На последнем чемпионате мира в Бишкеке соревнования проводились в 21 весовой категории: в семи у женщин, в семи – у мужчин и в семи – у мужчин в боевом самбо. Сборная России увезла 13 золотых медалей, а без наград отечественные спортсмены остались только в двух категориях. Кстати, в категории до 98 кг чемпионом мира – 2022 по боевому самбо стал Виктор Немков – известный российский представитель ММА, брат чемпиона Bellator Вадима Немкова. К слову, и Вадим до недавнего времени активно выступал по боевому самбо и является четырёхкратным чемпионом мира.

И это далеко не единичный случай, когда самбисты либо переходят в смешанные единоборства, либо совмещают эти два вида спорта. Самбо является базой для многих российских представителей ММА. Пожалуй, самыми известными самбистами являются братья Емельяненко. Фёдор начал заниматься самбо с 10 лет, впоследствии привёл на тренировки и Александра. В 2012 году они встретились в финале чемпионата России по боевому самбо, и бой завершился всего за семь секунд. Александр на правах младшего из братьев в постановочном поединке отдал победу Фёдору.

Оба брата неоднократно становились чемпионами мира по боевому самбо, после чего перебрались в набравшие популярность смешанные единоборства. Кстати, Фёдор свой путь в ММА начал в лиге RINGS, которую основал известный отечественный самбист Николай Зуев.

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Популярностью самбо пользовалось и у легендарного Абдулманапа Нурмагомедова, который прививал своим ученикам любовь к этому виду спорта. Среди его воспитанников – множество чемпионов и призёров чемпионатов мира по самбо, в том числе и действующий чемпион UFC в лёгком весе Ислам Махачев. Ислам стал победителем турнира в 2016 году в категории до 74 кг. На том же турнире победителями стали Денис Гольцов и Михаил Мохнаткин, которые сейчас успешно выступают в смешанных единоборствах: Денис — в PFL, а Михаил — в ACA.

А вот Хабиб Нурмагомедов, хоть и имел самбистскую подготовку, выиграть официальный чемпионат мира не сумел. В его активе лишь победы на чемпионатах мира по альтернативным версиям, где конкуренция была ниже. Зато Хабиб прославился своей легендарной футболкой с надписью: «Если бы самбо было лёгким, его бы называли джиу-джитсу». В 2013 году он вышел в ней на взвешивание в Бразилии перед боем с Тьяго Таваресом, чем разозлил местную публику. Впрочем, безоговорочная победа Нурмагомедова в том поединке лишь подтвердила тезис, указанный на футболке Орла.

Хабиб Нурмагомедов Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

В последнее время самбо не имеет такой популярности, как, например, 10–15 лет назад. Возможно, всему виной гегемония российских спортсменов на международных турнирах. Для многих спортсменов чемпионат России является более сложным турниром, чем, например, чемпионат Европы или мира, потому что в каждой категории высочайшая конкуренция в борьбе за призовые места и путёвки на международные старты. Эти слова с лёгкостью подтвердит пятикратный чемпион Европы по спортивному самбо Владимир Гладких. На последних семи чемпионатах России он неизменно в финале проигрывал Саяну Хертеку, который завоёвывал путёвку на чемпионат мира, а Гладких ехал на чемпионат Европы. В 2020 году Саян заболел коронавирусом, и его в срочном порядке на чемпионате мира заменил Владимир Гладких. И что вы думаете? Гладких привёз с турнира в Сербии единственную в своей карьере золотую медаль чемпионата мира.

Но это не означает, что в мировом самбо стало меньше конкуренции. Нет, просто добраться до уровня российских спортсменов в мире пока никто так и не может. И этим нужно гордиться.