Чарло, ты следующий! Тим Цзю уничтожил крутого мексиканца за 77 секунд

В Австралии завершился вечер профессионального бокса. В главном событии турнира Тим Цзю принимал мексиканца Карлоса Окампо, который хотел забрать у него звание временного чемпиона мира по версии WBO.

Бой Цзю и Окампо мог не состояться. Ещё год назад Тимофей стал обязательным претендентом на бой с абсолютным чемпионом мира Джермеллом Чарло. Поединок был назначен на январь 2023 года, однако за месяц до события чемпион получил серьёзную травму и выбыл на неопределённый срок. Цзю не стал дожидаться американца и принял предложение провести бой за временный пояс чемпиона мира по версии WBO против единственного обидчика Чарло — Тони Харрисона. 12 марта боксёры встретились в Австралии: Тим финишировал более опытного оппонента в девятом раунде и завоевал вакантный пояс.

Казалось, что теперь бой Цзю и Чарло неизбежен, но Джермелл затягивал со своим возвращением в ринг. Боксёры обменивались любезностями в прессе, однако поединок за титул абсолютного чемпиона мира по-прежнему откладывался. В итоге Тим вместе с командой согласился ещё на один вызов, теперь уже в виде защиты временного пояса против мексиканца Карлоса Окампо.

Окампо на год младше Цзю, но при этом гораздо опытнее на профессиональном ринге. Карлос дебютировал в 2012 году, с тех пор провёл на ринге 37 поединков, 35 из которых выиграл. Два поражения Окампо потерпел в титульных боях. Сначала Карлос проиграл Эрролу Спенсу в поединке за пояс IBF, а в октябре прошлого года уступил Себастьяну Фундоре в бою за временный пояс WBC.

Тим же подошёл к своей первой защите титула с идеальным рекордом — 22 победы в 22 поединках. Причём 16 побед Цзю одержал досрочно.

Уже на первых секундах боя с Окампо Тим пошёл в атаку и обрушил на мексиканца шквал ударов. Претендента повело, Тим почувствовал кровь и бросился добивать. Карлос оказался на полу, но сумел подняться, рефери разрешил продолжить бой. Но Цзю снова набросился на своего оппонента. Левым боковым Тим отправил Окампо на пол, мексиканец улетел на канаты, и рефери остановил бой, зафиксировав победу Тима Цзю нокаутом.

«США – страна, которую я хочу покорить. У меня есть временный пояс, но я хочу все четыре титула. Джермелл Чарло – имя номер один в моём списке. Чарло, давай потанцуем! К сегодняшнему оппоненту уважение, но я на другом уровне, я Тим Цзю. Спасибо всем, кто меня поддерживает. Покупайте билеты на бой с Чарло», — прокомментировал победу Цзю.