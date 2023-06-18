Фьюри уже получил контракт от UFC. Бой столетия с Джонсом всё ближе

Тайсон Фьюри по праву считается одним из сильнейших, если не сильнейшим боксёром современности, но Цыганский король всегда славился именно тем, что делал в ринге, а речь о деятельности за его пределами раньше и не заходила. Похоже, UFC, Дана Уайт и Джон Джонс готовы это изменить.

Всё начиналось с традиционных для Фьюри перепалок в социальных сетях, которым обычно не стоит придавать значения. Не стоило и в этот раз, пока Джон Джонс не дал согласия на боксёрский поединок, а это, в свою очередь, стало сигналом для Даны Уайта. Глава UFC уже содействовал организации боя Конора Макгрегора и Флойда Мейвезера и заявил, что найдёт для Фьюри столько денег, сколько ему надо.

«Я вёл переговоры с Фрэнсисом Нганну о гибридном бое, и сейчас ходят разговоры, что я и Джон Джонс устроим гибридный поединок. Вчера я получил по этому поводу контракт от UFC. Никогда не знаешь, что произойдёт, есть много вариантов», — сообщил Фьюри.

Показательно, что ради Нганну великий боксёр на уступки не шёл, а вот Джонс — совсем другое дело. Это уже не просто боец со страшным ударом, а человек, который в чём-то даже олицетворяет ММА.

Насколько вообще это реальная перспектива? Фьюри не скрывает, что ему такое мероприятие интересно, но не является приоритетом. Всё же карьера боксёра ещё продолжается, да и забрать звание абсолютного чемпиона мира Тайсону хочется. С другой стороны, Фьюри жалуется, что весь топ-15 рейтинга отказывается с ним драться, а значит, можно и подзаработать на стороне.

Наверное, самый интригующий вопрос — что за гибридные правила? Пока ни одна из сторон не уточняет, но мы точно знаем, что Фьюри наотрез отказывался вылезать из ринга. Можно предположить, что это будет боксёрский ринг, но, к примеру, с перчатками ММА, да и время раунда могут изменить. В любом случае, скорее всего, основное правило будет таким — без борьбы и без использования ударов ногами.

Как бы то ни было, сложно сейчас со стопроцентной уверенностью утверждать, что такой поединок вполне реален. Тем не менее, зная, что за этим стоят три такие глыбы, как Джонс, Фьюри и Уайт, вполне можно держать такую возможность в голове.

Джонс сейчас тоже выдерживает паузу. Бодро вернувшись в октагон в марте, Джон сначала заявил, что готов уже летом подраться со Стипе Миочичем, потом дата съехала на ноябрь, а теперь всё вообще затихло, и непонятно, что планирует Джонс. Будет ли он драться с Павловичем вместо Миочича, будет ли вообще снова выходить в октагон или сосредоточится на раскрутке боя с Фьюри? Пока Джонс посещает кучу мероприятий и раздаёт советы Нганну, что надо сделать, чтобы его победить.

Конечно, бой Джонса с Фьюри станет самым масштабным событием десятилетия. Будем надеяться, он всё-таки состоится.