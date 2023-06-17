Проблемы с почками перезапустят карьеру Немкова? Вадим решил покинуть дивизион пенсионеров

Ранним утром 17 июня Вадим Немков одержал очередную победу в Bellator. Его соперником стал 46-летний кубинец Йоэль Ромеро. Финишировать возрастного оппонента россиянин не смог, но тотально доминировал и превосходил его во всех аспектах. Ещё до оглашения решения судей всё было понятно. Немков без особенных проблем провёл четвёртую защиту титула и оставил пояс на своём плече.

Подобные титульные поединки, которые превращаются в формальность, вряд ли нравятся самому чемпиону. А ещё ради них приходится довольно сильно рисковать здоровьем. Об этом перед боем с Ромеро рассказывал сам Немков: «Сейчас кое-какие проблемы со здоровьем проявляются на фоне сгонок. Пора потихоньку думать о тяжёлом весе, потому что здоровье тоже надо сохранить после карьеры. С почками что-то началось. Стандартная проблема в сгонке веса. Это последний бой в полутяжёлом весе? Всё может быть. Подерусь, восстановлюсь и, может быть, дальше буду в полутяжах драться».

Стоит отметить, что на последних минутах боя с Ромеро показалось, что функциональной готовности действительно не хватило. Йоэль подловил россиянина на ошибке, оказался сверху и осыпал мощнейшими ударами. Но Немков всё-таки выдержал и не позволил финишировать себя. Сделал он это без особенных проблем, но тревожный звоночек всё-таки прозвучал.

Переход в тяжёлый вес может быть полезен Немкову не только для здоровья. Вадим откровенно застоялся в дивизионе пенсионеров. 38-летний Фил Дэвис, Йоэль Ромеро – ему 46. Да и Кори Андерсон уже немолод. В ближайшее время новые лица вряд ли посягнут на пояс полутяжёлого веса.

В тяжёлом дивизионе всё намного веселее. Можно провести титульный поединок с Райаном Бейдером, забрать его пояс и отомстить за Фёдора Емельяненко. На подходе к топу непобеждённый Стив Моури, который имеет шансы стать достойной оппозицией Вадиму после смены весовой категории. Своего громкого шанса ждёт Тайрелл Форчун. Немков совершенно точно будет востребованной целью. А бои такого уровня вызовут огромный ажиотаж после привычных битв с возрастными бойцами-полутяжами.

Конечно, переход в другую весовую категорию – это серьёзный риск. В своём дивизионе Немков царил безраздельно, что и показала победа над Ромеро. А теперь предстоит намного более жёсткий и даже жестокий уровень сопротивления. Но именно проблемы со здоровьем могут подтолкнуть Вадима к самому правильному решению на данный момент.