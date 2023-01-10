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Анатолий Малыхин — Арджан Бхуллар, когда бой, 25 марта 2023 года, переход в UFC

Обменяйте Малыхина на Яна! Наш великан разорвёт UFC, а в Петра влюбится вся Азия
Александр Фролов
Анатолий Малыхин — Арджан Бхуллар
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Дане Уайту точно понравится харизматичный Анатолий.

Звезда азиатского промоушена ONE Анатолий Малыхин не знает покоя, собирая один пояс за другим. Не успел российский спортсмен объединить временные титулы в тяжёлом и полутяжёлом дивизионах, как организация объявила новый бой за пояс: 25 марта Малыхин встретится с Арджаном Бхулларом, чтобы заполучить полноценное звание чемпиона ONE в тяжёлом весе. Зная Анатолия, можно с точностью утверждать — поединок будет невероятно зрелищным и драматичным. И наш парень обязательно выйдет победителем!

Бхуллар, вне всяких сомнений, достаточно опасный парень. У него шикарная борьба: Арджан даже ездил на Олимпийские игры в составе сборной Канады, пусть и занял там лишь 13-е место. В смешанных единоборствах этот великан тоже зарекомендовал себя блестяще. В своё время Бхуллар даже заехал в UFC, где выиграл три из четырёх поединков. Но в ONE предложили совсем другие деньги, поэтому Арджан сменил промоушен и оперативно добрался до чемпионского титула, нокаутировав Брэндона Веру. И с тех пор Бхуллар не дрался — его простой составляет почти полтора года.

Если Малыхин справится с пузатым борцом, в чём почти нет сомнений, ему будет практически не с кем драться в ONE. Это отличный промоушен, но полноценных звёзд тяжёлого или полутяжёлого веса там маловато. И Малыхин либо уже успел их побить, либо легко побьёт при встрече. А вот в UFC как тяжёлому, так и полутяжёлому дивизиону давно требуется встряска — Анатолий задаст жáру как в спортивном, так и в медийном смысле. Харизматичный и яркий россиянин точно пришёлся бы по душе Дане Уайту.

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Чтобы кого-то получить, нужно кого-то отдать. И тут Уайту отлично подходит кандидатура Петра Яна, слухи об уходе которого из UFC курсируют уже несколько месяцев. Бывшего российского чемпиона несколько раз откровенно «ограбили» судьи — возможно, в ONE он дождётся настоящей справедливости. К тому же ярких ударников легчайшего веса в азиатском промоушене хватает: Пётр сможет устраивать шикарное зрелище в каждом бою и несомненно влюбит в себя миллионы местных болельщиков. Да и класс Яна, несмотря на последние результаты, остаётся высочайшим.

Конечно, подобный обмен остаётся достаточно маловероятным. Малыхин зарабатывает в ONE настолько хорошие деньги, что прижимистому Дане будет очень непросто его удивить. А Ян сделал себе имя в лучшем промоушене мира, и переход в любую другую организацию станет для него определённым шагом назад. С другой стороны, и Анатолий, и Пётр давно приучили нас к тому, что умеют удивлять. Посмотрим, как будут развиваться карьеры наших ребят дальше, возможно, они действительно решатся на кардинальные перемены.

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