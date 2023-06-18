«Два месяца и я сокрушу Махачева». Царукян вызывает Ислама, но чуть не упал от бразильца

В ночь с 17 на 18 июня проходит турнир UFC Вегас 75, который радует яркими противостояниями. Особенный интерес представлял поединок Армана Царукяна, который продолжает идти к своей цели – реваншу с Исламом Махачевым. Его соперником стал бразилец Жоаким Силва. Заряд на бой у каждого из соперников был максимальным, что вылилось в октагоне.
Царукян после спорного поражения от Матеуша Гамрота успел исправиться. Он одержал победу единогласным решение судей над Дамиром Исмагуловым. После этого боец несколько раз пытался выйти в октагон, но каждый раз соперники отказывались от противостояния. Поэтому нового вызова пришлось ждать довольно долго.
Силва является опытным 34-летним бойцом с приличным рекордом 14-4. Он очень вовремя победил после двух поражений подряд. Получилось закрыть это победой над Джесси Ронсоном. Конечно, в противостоянии с Царукяном Жоаким идёт аутсайдером. Но бразилец опасен, поскольку способен в любой момент продемонстрировать свои навыки и в стойке, и в партере.
Царукян прекрасно понимал, что от него ждут исключительно досрочного финиша. Поэтому начал активно и уже на первой минуте оформил тейкдаун. Арман завладел контролем над ситуацией и спокойно и методично разбивал соперника на настиле. Бразилец терпел – ничего иного ему не оставалось. В итоге небольшая вспышка случилась лишь в самом конце пятиминутки.
Во втором раунде Арман решил продемонстрировать, что способен классно работать в стойке. Раз за разом он доносил очень увесистые удары. А то, что случилось дальше, стало большим удивлением. Бразилец попал так, что Царукяна повело. И ему пришлось буквально спасаться в борьбе. Получилось провести тейкдаун и восстановиться, но поклонникам бойца совершенно точно было очень тревожно.
В третьем раунде Царукян решил не рисковать и начал вязать соперника в клинче. А затем в очередной раз провёл тейкдаун. Слишком уж опасной для Армана вышла попытка поработать в стойке, чтобы рисковать так ещё раз. В партере получалось тотально контролировать ситуацию и наносить очень неплохой ущерб. А когда полетели локти, за бразильца стало страшно. В итоге судья решил не рисковать его здоровьем и остановил поединок.
Царукян всё-таки выиграл досрочно, что очень важно для его дальнейшего продвижения в UFC. А потом попросил дать ему Махачева: «Я готов подраться с Исламом Махачевым. В прошлый раз мне дали три недели. Дайте мне восемь, и я сокрушу его».
- 18 июня 2023
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