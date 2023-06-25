Азия тоже уходит под крыло США? У команды Кремлёва серьёзные проблемы

22 июня случилось знаковое для любительского бокса событие – МОК официально отозвал признание IBA. Организация наглядно продемонстрировала, что искать точки для контакта она не собирается. А Международная боксёрская ассоциация получила очень серьёзный удар. Она лишилась права проводить отборочный турнир к предстоящим Олимпийским играм 2024 года в Париже. Уже тогда стало понятно, что больших потерь не избежать. А теперь начинается масштабное бегство.

О желании покинуть IBA заявила Азиатская конфедерация бокса. По информации Reuters, она приняла такое решение именно из-за отзыва признания со стороны МОК. На протяжении двух дней совет директоров азиатской конфедерации обсуждал её будущее и продумывал дальнейшие варианты развития событий. Итог – неутешительный.

Азиатская конфедерация бокса собирает внеочередной конгресс, на котором и будет официально объявлено о выходе из IBA. Кроме того, организация сразу намерена присоединиться к партнёрам, которые обеспечат проведение отборочного турнира к Олимпийским играм. А значит, и она станет членом американской федерации под названием World Boxing.

Намерения азиатов – самые серьёзные. Они отложили чемпионаты, которые были запланированы, чтобы спокойно провести все реформы. Поэтому теперь спокойно готовятся к переходу под крыло новой федерации. Любопытно, что в других видах спорта именно азиатские федерации могли стать новым домом для российских клубов и сборных. Но в любительском боксе всё совершенно иначе.

Команда Умара Кремлёва теряет очень сильного союзника. На недавнем чемпионате мира по боксу представители Азиатской конфедерации бокса, наряду с россиянами, были главными действующими лицами. Поэтому потеря действительно выглядит болезненной. А главное, такое решение может открыть «ящик Пандоры». И тогда из IBA действительно начнётся масштабное бегство ради Олимпиады.