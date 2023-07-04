Уже пять бойцов имеют хороший опыт побед над парнями из Дагестана.

«Их считают суперлюдьми, но это ложь». Похоже, в UFC больше не боятся дагестанцев

В конце прошлого года в социальных сетях известного журналиста Аарона Бронстетера появилась занимательная статистика – бойцы с «Магомед» в имени или фамилии идут в UFC с рекордом 52-8-1 (это более 85% побед). Подавляющая часть, конечно, представляет Дагестан.

Что болельщики чаще всего предлагают делать российскому, да и не только, бойцу после поражения? Правильно, ехать на сборы в Дагестан. Даже сам Хабиб Нурмагомедов приглашал француза Сириля Гана подтянуть борьбу. Почему Дагестан так котируется? Достаточно одной фразы чемпиона в лёгком весе Ислама Махачева: «В некоторых странах дети играют в футбол, в Дагестане мы боремся».

Победить представителя этой республики = вписать строчку в резюме. Примечательно, что у пятерых представителей UFC есть сразу по две победы. Самый свежий пример – говорливый американец Шон Стрикленд. Чудачеств с его стороны в последнее время полно. То решит «проверить» стойку Алекса Перейры, то в СМИ жалеет, что Россия не сбросила на США бомбу.

Шон Стрикленд Фото: Carmen Mandato/Getty Images

Но с конца 2022 года к Шону в спортивном плане нет претензий. Ему подсунули двух проспектов, он зачем-то на это согласился. Многие болельщики крутили пальцем у виска, однако Стрикленд вышел сухим из воды. Нассурдин Имавов проиграл единогласным решением судей, а Абусупьян Магомедов и вовсе не пережил второй раунд.

Таким образом, американец за полгода собрал скальпы двух дагестанцев. Конечно, можно в стиле Винни-Пуха заявить, что это «неправильные пчёлы», то есть дагестанцы. Ведь Имавов представляет Францию, а Магомедов — Германию. Но факт остаётся фактом. Сам Шон, кстати, дагестанских бойцов очень котирует.

«Сколько сейчас американских чемпионов? Мы постоянно видим этих иностранцев, которые словно борются за свою жизнь. У нас есть дагестанцы, которые борются как грёбаные медведи. Им наплевать на социальную несправедливость», — говорил в конце 2022 года Шон.

А кто ещё по два раза побеждал дагестанцев?

Адриано Мартинс. Именно этот бразилец нанёс Исламу Махачеву единственное поражение в карьере. А полугодом ранее он разобрался с другим крепким дагестанцем – Рустамом Хабиловым.

Как и Махачев, Магомед Анкалаев проигрывал лишь раз. Постарался Пол Крейг, который на последней секунде поединка применил удушающий приём. Для россиянина это был дебют в UFC. Шотландец впоследствии также возьмёт верх над Гаджимурадом Антигуловым.

Антигулов пострадал и от поляка Михала Олексейчука, в послужном списке которого есть победа над Шамилем Гамзатовым.

Пятый член элитного клуба — Элизеу Залески дос Сантос, который побеждал Абубакара Нурмагомедова и Омари Ахмедова.

Летом внимание Дагестана, да и всей России, будет приковано к Умару Нурмагомедову, который может залететь в топ-5 легчайшего веса. Для этого ему надо разобраться с американцем Кори Сэндхагеном. Он совершил поступок в стиле Стрикленда и принял бой с проспектом, ещё и из Дагестана. Зачем он это сделал?

«Я не пытаюсь стать чемпионом мира, избегая лучших в мире. Так что бой с Умаром — это большой вызов, принимаю его. Причина номер два? Потому что я зверь, вот почему!» — выпалил Кори после анонса боя.

Также он порассуждал об ауре дагестанских бойцов.

«Их считают суперлюдьми. Но это ложное утверждение. Они просто делают вещи в октагоне, к которым остальные ещё не привыкли. У меня есть приличное количество спарринг-партнеров из этой части света, которые также помогут мне быть готовым к бою», — сказал Кори в интервью ESPN.

«Дайте пару лет, и уроженцы республики будут претендовать на пояса в каждом весе. То, что сейчас 15 человек подписаны в UFC — это капля в море. Их будет больше, намного больше», — говорил в 2014 году известный промоутер Камил Гаджиев.

Где-то прогноз сбылся, где-то нет. Был близок к титулу Магомед Анкалаев, но с его немедийностью становиться чемпионом надо железно, а не на тоненького, чего в UFC не позволили. Туговато с дагестанцами только в полулёгком (Мовсар Евлоев – ингуш) и тяжёлом (Сергей Павлович, Александр Волков) весах.

Вряд ли в случаях с дагестанцами можно говорить о какой-либо закономерности. Чем больше боёв, тем больше поражений, важен больше процент побед. А проигрыши всегда будут, такова жизнь.