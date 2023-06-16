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Умар Нурмагомедов — Кори Сэндхаген: когда бой, UFC Нэшвилл

Стерлингу пора убегать в другой дивизион. Нурмагомедов уже совсем близко
Игорь Некрасов
Умар Нурмагомедов
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Умар впервые в карьере получил топового соперника.

Руководство UFC объявило главные поединки некоторых предстоящих турниров. Так, в ночь с 5 на 6 августа в Нэшвилле (США) состоится турнир UFC Fight Night 225, в главном событии которого выступит двоюродный брат Хабиба – Умар Нурмагомедов. 11-й номер рейтинга легчайшего веса наконец-то получил топового соперника, которым стал четвёртый номер дивизиона Кори Сэндхаген.

Об организации этого поединка давно ходили слухи. Хабиб в одном из интервью заявил, что Умар вскоре выступит в мейн-ивенте, а известный журналист Ариэль Хельвани делился инсайдом, что именно Сэндхагена UFC планирует дать Умару в соперники. Теперь бой официально объявлен, и это отличный шанс для Нурмагомедова заявить о своих титульных претензиях.

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Умар дебютировал в лиге в январе 2021 года. Он залетел в организацию с лучшим выступлением вечера, задушив во втором раунде Сергея Морозова и сразу заставив говорить о себе. Потом случился годовой простой, после которого Нурмагомедов вновь одержал победу удушающим, на этот раз над Брайаном Келлехером. Затем последовал бой против Натана Манесса, который Умар забрал единогласным решением судей, а в своём последнем поединке россиянин продемонстрировал и умения в стойке, нокаутировав бразильца Раони Барселоса.

Рекорды 16-0 и 4-0 в UFC заставили говорить об Умаре как о свежей крови в легчайшем дивизионе. В последнее время этот вес является одним из самых конкурентных в лиге, где очень много топовых бойцов. Об Умаре в положительном ключе высказывались и чемпион Алджамейн Стерлинг, который назвал россиянина будущим обладателем титула, и Мераб Двалишвили, первый номер рейтинга. Но для того, чтобы Умар смог всерьёз претендовать на пояс, ему необходима победа над громким именем, и Кори Сэндхаген в этом плане — идеальная кандидатура.

Американец зарекомендовал себя в качестве крепкого бойца топ-5. В последних семи боях Кори дрался только с топовыми соперниками, причём четверо из них владели или владеют чемпионским поясом. Сэндхаген – зрелищный боец, закатывающий настоящие рубки в клетке. Его антропометрия и нестандартные действия зачастую приносили ему яркие победы: нокаут Фрэнки Эдгара коленом в прыжке, вертушка в голову Марлону Мораесу. А какие бои устроил американец с Ти Джеем Диллашоу и Петром Яном? И никогда Кори не отказывался от поединков, дрался с теми соперниками, которых ему давали.

К слову, и бой с Умаром тому подтверждение. Кори идёт на серии из двух побед над шестым и восьмым номерами дивизиона и вполне мог рассчитывать на соперника из топ-5, к примеру, на реванш с Петром Яном. Но американец принял бой с потенциально крайне неудобным соперником, ещё и находящимся вне десятки сильнейших, что вызывает уважение.

Умар действительно стилистически неудобный соперник для Кори. Все свои лучшие бои, даже те, что он проигрывал, Сэндхаген проводил с ударниками. Американец любит зарубиться в стойке, и в легчайшем дивизионе он один из сильнейших в этом аспекте. Но с партером у Кори отношения на вы. К примеру, Стерлинг уже на первых секундах поединка с Сэндхагеном забрал спину соперника и быстро задушил его. Поэтому, учитывая борцовские навыки Умара, шансы американца кроются только в том, чтобы сдерживать Нурмагомедова на дистанции за счёт значительного преимущества в росте. Получится ли это сделать – большой вопрос. Вряд ли Умар станет соревноваться с Кори в стойке, вероятнее всего, Нурмагомедов будет нацелен на перевод, а если бойцы окажутся в партере, то шансы Сэндхагена скатятся к нулю.

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Победа над Кори позволит Умару влететь в топ-5 легчайшего дивизиона, который станет ещё более конкурентным. Стерлинг, Двалишвили, Сехудо, О’Мэлли, Ян – Нурмагомедов сможет вызывать любого из этих соперников, в том числе и претендовать на пояс Алджамейна, если американец всё же решит остаться в весе после боя с О’Мэлли. И самое главное — победа над Кори, если она будет ещё и убедительной, закончит разговоры о якобы мнимой оппозиции россиянина. У Нурмагомедова будет в активе победа над одним из самых крепких бойцов дивизиона, так что убегать от поединка с Умаром бойцам топ-5 и чемпиону будет гораздо сложнее.

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