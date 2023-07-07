Русский великан против пузатого австралийца. Волкову нашли идеального соперника

Российский боец тяжёлого веса UFC Александр Волков после нескольких месяцев затишья наконец-то получил нового соперника, о котором уже давно просил. Драго встретится с австралийцем Таем Туивасой на номерном турнире UFC 293, который запланирован на 9 сентября и пройдёт в Австралии.

Этого анонса стоило ожидать. Было очевидно, что Туиваса точно будет выступать на домашнем турнире, а Волков сейчас, по сути, единственный свободный соперник из первой десятки. К слову, с точки зрения рейтингов это хороший вариант для россиянина. Волков сейчас на седьмой позиции в рейтинге тяжеловесов, Туиваса — на шестой. Будет шанс подняться выше.

Волков сейчас идёт на серии из двух побед над Жаирзиньо Розенстрайком и Александром Романовым. Обоих соперников Драго удосрочил за один раунд, да и вообще сейчас Александр в очень хорошей форме. После поражения от Тома Аспиналла сабмишеном на Волкова свалилось немало критики, но боец быстро пришёл в себя и поменял место подготовки, а также работает теперь с новыми спарринг-партнёрами. Сейчас россиянин готов снова штурмовать топ-5 тяжёлого веса, и победа над Туивасой должна стать билетом к боям с топовыми соперниками.

Сам Туиваса, напротив, выходит на Волкова после двух поражений. Справедливости ради, стоит признать, что австралиец проиграл топам. Сначала отлетел от Сириля Гана в третьем раунде, хотя даже успел потрясти француза, а потом Сергей Павлович в брутальном стиле забил Туивасу за 55 секунд. Однако карьера Тая идёт волнообразно, так что закономерно после серии из пяти побед пошли поражения.

Что важно отметить — бои с участием Туивасы в UFC очень редко доходят до решения. В 13 поединках это случалось лишь дважды, причём последний раз ещё в 2019 году. У Волкова есть неплохие шансы на победу в этом бою. Туиваса не из тех, кто будет пытаться бороться, что достаточно удобно для Александра. Он умеет защищаться от тейкдаунов, но куда комфортнее чувствует себя на ногах.

Надо понимать, что у австралийца тяжёлый удар, однако при этом у бойцов есть приличная разница в габаритах, которая может сыграть свою роль. Двухметровый Волков с размахом рук в 203 сантиметра в идеальном сценарии должен спокойно держать подальше от себя Туивасу (188 см, размах рук — 190 см) и разбивать его на дистанции. Но списывать Тая не стоит, это опасный соперник, который не случайно забрался так высоко в рейтинге.

В случае победы Волков выйдет на серию из трёх побед, чего в UFC с ним не было с 2017 года. Тогда россиянин выиграл четыре поединка, включая дебютный. А теперь у Драго откроется возможность быстро прорваться к претендентскому бою.