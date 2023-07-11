Цзю-младшему снова дали соперника «на одну минуту». Почему Костя не вмешивается?

Сыновья Кости Цзю постепенно превратились в настоящих хедлайнеров бокса. Конечно, основное внимание сейчас уделяется Тимофею Цзю: старший сын абсолютного чемпиона мира уже завоевал свой пояс, пусть и временный, а сейчас претендует на звание абсолюта. Никита Цзю на его фоне пока несколько теряется, оно и неудивительно — младший брат Тимофея сравнительно недавно начал профессиональную карьеру.
Сегодня, 11 июля, появилась информация, что Никита получил нового соперника. Портал BoxingScene сообщает, что 23 августа Цзю-младший проведёт поединок с Лайамом Уилсоном — откровенно проходным боксёром из Австралии. На счету Уилсона 13 профессиональных боёв, ни одного солидного соперника и два поражения, причём оба — досрочные. В феврале Лайам улетел в нокаут от Эммануля Наваретта, немного не дотерпев до финального гонга. И теперь его ждёт схватка с ещё одним нокаутёром.
Да, Никита провёл всего шесть боёв на профессиональном ринге, вот только пугает, что уровень оппозиции не только не растёт, но даже понемногу падает. Напомним, последний поединок Цзю-младшего продлился около минуты, хотя оппонент носил статус непобеждённого. Впрочем, Бенджамин Боммбер выдержал всего пару акцентированых ударов, после чего отправился «спать» на настил. Есть мнение, что Уилсон продержится в лучшем случае чуть дольше.
Болельщик бокса может спросить, почему умудрённый опытом Костя Цзю не посоветует сыну искать соперников чуть повыше уровнем? Но легендарный Костя предпочитает не лезть в карьеру сыновей и, наверное, правильно. Тимофей уже дошёл фактически до вершины профессионального бокса, так почему этого не сделать Никите? Братья Цзю точно знают, что делают.
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