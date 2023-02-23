«Не собираюсь выходить в октагон без отца». Идеальное завершение карьеры легендарного Орла

Прошло больше двух лет с того момента, как легендарный Хабиб Нурмагомедов в последний раз бился в октагоне. Наш чемпион навсегда вписал своё имя в историю смешанных единоборств. Он остался непобеждённым и ушёл лишь потому, что пообещал маме больше не драться. И Орёл своё слово сдержал. Сначала он полностью посвятил себя работе с командой и подготовке новых чемпионов. А в начале 2023 года Хабиб окончательно оборвал все связи с единоборствами, даже перестал посещать турниры. Мы решили вспомнить, как завершилась идеальная карьера непобеждённого гения.

В 2020 году никто и не подозревал, что россиянин собирается завершать профессиональную карьеру. Он готовился к своему 29-му поединку в профессиональной карьере, в соперники Орёл получил Джастина Гэтжи. Хабиб проводил третью защиту пояса, который был завоёван в противостоянии с Элом Яквинтой. После этого он успел засабмитить Конора Макгрегора и Дастина Порье. Многие недооценивали нового оппонента Нурмагомедова и уже смотрели вперёд, подбирая следующую жертву для выхода на 30-0.

Сам Гэтжи при этом шёл на серии из четырёх побед подряд. Он стартовал в UFC с двух поражений, но вовремя взял себя в руки и начал уничтожать. Джастин досрочно вырубал Джеймса Вика, Эдсона Барбозу, Дональда Серроне и самого Тони Фергюсона! Поэтому списывать американца со счетов не стоило. А ещё Гэтжи получил возможность вырвать пояс из рук своего кумира. Перед боем он сам говорил о трепетном отношении к Хабибу: «Я смотрел победные поединки Орла, когда они происходили, потому что я его фанат и фанат спорта. Изучение боёв Хабиба не было частью моей подготовки».

С самого начала этой битвы в октагоне повисло напряжение. На протяжении минуты бойцы вообще не наносили ударов, осторожно присматривались друг к другу. Стало понятно, что лёгкой прогулки для Хабиба можно не ждать. Гэтжи неплохо работал в стойке и временами даже попадал. Орёл пытался перевести дело в партер, но каждый раз натыкался на отличную защиту от американца. И всё-таки чувствовалось огромное преимущество россиянина, который заставил соперника буквально бегать по всему октагону.

Права на видео принадлежат UFC. Полный обзор поединка можно посмотреть на YouTube-канале UFC Russia.

Второй раунд стартовал с разменов в стойке. В действиях Хабиба чувствовалась невероятная уверенность. Он понимал, что может уйти в партер и спокойно задушить соперника, но хотел поиграть со своей жертвой. Но шутки быстро закончились. Орёл увидел ошибку американца и мгновенно за неё наказал. Россиянин накинул на Гэтжи треугольник и с силой удава сжал шею Джастина. Судья не сразу заметил тот момент, что американец потерял сознание. Победа Хабиба была безоговорочной и невероятно красивой.

Сразу после победы Орёл бросился в центр октагона и заплакал. Уже тогда стало понятно, что намечается что-то неожиданное. И прозвучала та самая речь Хабиба, в которой он рассказал о завершении карьеры и объяснил своё решение: «Это был мой последний бой. Я не собираюсь выходить сюда без своего отца. Это был первый и единственный бой после того, что случилось с моим отцом. Когда из UFC позвонили мне и предложили Джастина, я поговорил с отцом… То есть со своей мамой. Три дня я с ней говорил. Она не хотела, чтобы я бился без отца. Но я пообещал ей, что это будет мой последний бой. И если я дал слово, я должен сдержать его. Это был мой последний бой».

Хабиб ушёл, но даже спустя два года все вспоминают его победы. Такого чемпиона у России не было никогда. Орла любят и на родине, и далеко за её пределами. Мы скучаем, Хабиб!