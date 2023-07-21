Так не грабили даже Яна. Гаджидаудов мучился со Слипенко, но стал новым чемпионом ACA

Сегодня, 21 июля, в Москве на «ЦСКА-Арене» состоялся очередной турнир российского промоушена АСА 160, главным событием которого стал титульный поединок в полусредней весовой категории между действующим чемпионом дивизиона Виталием Слипенко и Устармагомедом Гаджидаудовым. Кроме того, этот поединок проходил в рамках четвертьфинала Гран-при АСА.

Виталий Слипенко неожиданно для многих добрался до звания чемпиона. Во многих предыдущих боях он считался аутсайдером, но тем не менее разбирался с очень крепкой оппозицией, и к своей первой защите титула подошёл на серии из трёх побед. Всего у Виталия шесть побед при одном поражении в боях под эгидой АСА. В декабре 2022-го Слипенко совершил мощный апсет, ударом с локтя уложив действующего на тот момент чемпиона Абубакара Вагаева. Этот нокаут многие сочли самым эффектным в прошлом году.

В целом же Виталий — это яркий ударник с кикбоксёрской базой. Он уверенно работает по этажам, задействует кики, но односторонним бойцом его не назвать. Слипенко может и бороться, и идти в жёсткие размены. И это должно было помочь ему в бою с Гаджидаудовым. При этом нужно отметить, что Виталий в профессиональной карьере ни разу не проигрывал досрочно. Все четыре поражения были решениями.

Изначально соперником Слипенко должен был стать Вагаев, который жаждал реванша. Однако Абубакар получил травму, и теперь титульный шанс получил Устармагомед Гаджидаудов. Это ветеран лиги, который застал время, когда она ещё называлась ACB. За плечами Гаджидаудова уже есть опыт титульных поединков. В частности, Устармагомед в марте прошлого года уже пробовал отобрать титул у Абубакара Вагаева, но проиграл раздельным решением. После этого Гаджидаудов одержал две победы и готовился ещё раз попробовать забрать чемпионский пояс АСА себе.

Устармагомед, как и его сегодняшний соперник, предпочитает проводить бои в стойке. Уроженец Дагестана ранее неоднократно выступал на соревнованиях по ушу-саньда, кикбоксингу и тайскому боксу. Но, разумеется, Гаджидаудов умеет и побороться при необходимости.

Слипенко шёл явным фаворитом перед этим поединком, и большая часть экспертов ожидали, что чемпион сможет успешно провести дебютную защиту титула.

Стартовал бой с активного прессинга от Слипенко. Чемпион проверял этажи, раздёргивал Гаджидаудова, но тот не вёлся на финты и принимал удары на блок. При первой же возможности Устармагомед провёл эффектный тейкдаун, но Слипенко быстро поднялся в стойку. В следующие минуты бойцы устроили несколько жёстких разменов, в ходе которых обоим удавалось плотно попадать по сопернику. До конца пятиминутки Гаджидаудову удался ещё один тейкдаун, но дивидендов оттуда он не извлёк.

Во втором раунде картина не сильно изменилась. Слипенко был лучше в стойке, действовал очень разнообразно и эффектно. Устармагомед спасался от опасных киков в борьбе и постоянно вязал соперника в клинче у сетки, прекрасно понимая опасность Виталия на дистанции. В стойке Гаджидаудов тоже периодически доносил опасные удары, но Слипенко регулярно отвечал на эти выпады.

В третьем отрезке бойцы замедлились, что в большей степени касалось Гаджидаудова. Но представитель Дагестана оставался опасным и прилично попадал по чемпиону, не забывая и про клинчи. Слипенко попытался выйти из неудобного положения, однако Устармагомед хорошо связал соперника и не отпускал его от сетки. Третий раунд Гаджидаудов в итоге в этой вязкой манере забрал, но оба бойца оставили в этом отрезке много сил.

К так называемым чемпионским раундам Слипенко и Гаджидаудов подошли заметно уставшими. В такой ситуации Виталий поначалу смотрелся предпочтительнее. Он удерживал соперника на дистанции, хорошо попадал с рук и не позволял затащить себя в борьбу. Устармагомед же вымахался и попадал значительно реже. На волне успеха Слипенко даже умудрился провести тейкдаун и остаток четвёртого раунда контролировал Гаджидаудова у сетки.

В заключительной пятиминутке бойцы рванули в безжалостные размены. Гаджидаудов понимал, что проигрывает, и пошёл вперёд. Причём делал это Устармагомед порой неудачно и потом вынужденно принимал лицом все контратаки Слипенко. Тем не менее дагестанский боец снова пытался навязать свой стиль чемпиону, забрав над ним контроль и периодически потрясая тяжёлыми ударами. Виталий уверенно защищался и отвечал, на чём и завершился бой.

Казалось, что Слипенко уверенно должен забирать бой, так как Виталий заметно превосходил соперника по ударам и смотрелся лучше, но судьи по итогам пяти раундов единогласно склонились к победе Гаджидаудова, который стал новым чемпионом АСА и вышел в полуфинал Гран-при в полусреднем весе. Его следующим соперником станет Альберт Туменов.